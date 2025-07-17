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Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта «Пулково» в Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербургском аэропорту «Пулково» отменены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений в «Пулково» Кореняко сообщил в 05:08 мск 17 июля. В 06:38 мск он информировал, что аэропорт начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Представитель ведомства также сообщал об усилении контроля за работой воздушного транспорта в регионе со стороны Росавиации и Госкорпорации ОрВД.

Кроме того, по его словам, ночью вводились временные ограничения в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». На запасные аэродромы в этот период ушли четыре рейса.

С 20:00 до 23:00 мск 16 июля, по данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российской территорией 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 29 единиц сбили над над Белгородской областью, еще девять – над Брянской и два – над Липецкой.

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