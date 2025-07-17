Росавиация отменила ограничения на работу аэропорта «Пулково» в Петербурге

О введении ограничений в «Пулково» Кореняко сообщил в 05:08 мск 17 июля. В 06:38 мск он информировал, что аэропорт начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Представитель ведомства также сообщал об усилении контроля за работой воздушного транспорта в регионе со стороны Росавиации и Госкорпорации ОрВД.