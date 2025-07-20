Николай Басков объявлен в розыск СБУ
Народный артист России Николай Басков объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Информация об этом появилась в базе данных украинского ведомства, сообщает ТАСС.
Басков находится в розыске с марта 2022 г. Ранее, с 2017 г., он также числится в базе украинского сайта «Миротворец», который содержит сведения о лицах, обвиняемых Киевом в антиукраинской деятельности.
Украинские власти обвиняют певца в посягательстве на территориальную целостность страны. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ноябре 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова всех государственных наград Украины.
19 июля стало известно, что СБУ объявило в розыск генерального директора телеканала «Спас», российского телеведущего Бориса Корчевникова.