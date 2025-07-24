В РЖД рассказали о погибших сотрудниках при крушении самолета Ан-24
Речь идет о заместителе начальника Дальневосточной дирекции тяги Николае Сун-Цо-Жен и главном инженере строительно-монтажного треста №16 «РЖДстрой» в Хабаровске Дмитрии Лапшове. Они отправлялись в служебную командировку.
Кроме того, этим же рейсом в отпуск с семьей летел ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Сергей Шиян. Из отпуска в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина» Галина и Алексей Найдёновы.
В РЖД подчеркнули, что компания окажет семьям погибших материальную помощь.
24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тынды воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропало с радаров. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. На борту самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.
После катастрофы в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Для мобилизации всех сил и средств к ликвидации последствий крушения самолета.
Первый заместитель руководителя управления Владимир Ануфриев сообщил, что среди причин крушения самолета восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает две основные версии – техническая неисправность и человеческий фактор.