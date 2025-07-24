В РЖД рассказали о погибших сотрудниках при крушении самолета Ан-24

24 июля в 07:05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тынды воздушное судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропало с радаров. Самолет обнаружили на склоне горы в 15 км в труднодоступной местности Амурской области. Выживших, предварительно, нет. На борту самолета было 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.