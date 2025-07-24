Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей

Ведомости

Семьям погибших при крушении самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области жителей Хабаровского края выплатят по 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале.

С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. В регионе приспустят флаги в знак скорби. Для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан штаб под руководством главы региона. В Тынду отправится министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов и вертолет с группой спасателей.

Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место происшествия, власти окажут необходимое содействие и оплатят проезд.

Утром 24 июля пассажирский лайнер Ан-24 пропал с радаров при попытке ухода на второй круг в ходе посадки в аэропорту Тында. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнял, что на его борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Самолет Ан-24: история, характеристики и случаи авиакатастроф

Общество

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.

Первый замруководителя управления Владимир Ануфриев сообщил, что среди причин крушения самолета восточное управление СК на транспорте рассматривает две основные версии – техническая неисправность и человеческий фактор.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных