Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей
Семьям погибших при крушении самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области жителей Хабаровского края выплатят по 1 млн руб. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале.
С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур. В регионе приспустят флаги в знак скорби. Для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан штаб под руководством главы региона. В Тынду отправится министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов и вертолет с группой спасателей.
Родственникам погибших в авиакатастрофе, пожелавшим выехать на место происшествия, власти окажут необходимое содействие и оплатят проезд.
Утром 24 июля пассажирский лайнер Ан-24 пропал с радаров при попытке ухода на второй круг в ходе посадки в аэропорту Тында. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнял, что на его борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.
Первый замруководителя управления Владимир Ануфриев сообщил, что среди причин крушения самолета восточное управление СК на транспорте рассматривает две основные версии – техническая неисправность и человеческий фактор.