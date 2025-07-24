Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по 1 млн рублей

Утром 24 июля пассажирский лайнер Ан-24 пропал с радаров при попытке ухода на второй круг в ходе посадки в аэропорту Тында. Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнял, что на его борту находились 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.