Глава OpenAI рассказал о возможности использования в суде разговоров с ИИ

Он пояснил, что все большее количество людей обращаются к ChatGPT за психотерапией, однако это не всегда может быть безопасно, т.к. подобные беседы не обладают такой же правовой защитой, как разговоры с реальными психологами и психотерапевтами. Он отметил, что в рамках переписки с ИИ все же должна действовать «та же концепция конфиденциальности», и эту проблему нужно срочно решать.