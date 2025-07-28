Глава OpenAI рассказал о возможности использования в суде разговоров с ИИ
Личные беседы с искусственным интеллектом (ИИ), в отличие от разговоров с психотерапевтом или адвокатом, могут быть использованы в качестве доказательства в рамках судебного процесса, предупредил глава OpenAI Сэм Альтман в подкасте «This Past Weekend» американскому комику Тео Вону.
Он пояснил, что все большее количество людей обращаются к ChatGPT за психотерапией, однако это не всегда может быть безопасно, т.к. подобные беседы не обладают такой же правовой защитой, как разговоры с реальными психологами и психотерапевтами. Он отметил, что в рамках переписки с ИИ все же должна действовать «та же концепция конфиденциальности», и эту проблему нужно срочно решать.
Business Insider также пишет, что в июне газета The New York Times и другие истцы подали в суд на OpenAI с требованием хранить все чаты пользователей ChatGPT, включая удаленные, в течение неопределенного срока. До этого момента правила компании подразумевали безвозвратное удаление таких сообщений через 30 дней после того, как историю очистил пользователь. При этом указано, что удаление не происходит, если OpenAI должна хранить данные из соображений безопасности.