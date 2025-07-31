В Японии при эвакуации из-за цунами погиб человек
В Японии один человек погиб и еще десять пострадали во время эвакуации из-за цунами. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, передает «РИА Новости».
По его словам, при эвакуации в префектуре Миэ 56-летняя женщина попала в аварию и скончалась. Один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии, у шести граждан легкие травмы, еще по троим уточняется степень травм. С тепловым ударом были госпитализированы еще 11 человек.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске произошло сильное цунами, спровоцированное подземными толчками. На Сахалине и Камчатке был объявлен режим ЧС.
Предупреждение о цунами получили более 2 млн человек в Японии. Указания об эвакуации соответствовали четвертому уровню опасности из пяти возможных. Они были распространены в 117 городах страны и затронули более 2 млн жителей. Людей призвали покинуть дома и переместиться в убежища. Природные явления также нарушили воздушное и железнодорожное сообщение по всей Японии.
Кроме того, угроза цунами на фоне землетрясений возникла в Индонезии, где власти объявили эвакуацию в прибрежных районах страны.