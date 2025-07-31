В Японии при эвакуации из-за цунами погиб человек

По его словам, при эвакуации в префектуре Миэ 56-летняя женщина попала в аварию и скончалась. Один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии, у шести граждан легкие травмы, еще по троим уточняется степень травм. С тепловым ударом были госпитализированы еще 11 человек.