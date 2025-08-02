На Камчатке составят перечень домов для обследования после землетрясения

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье регионе в Северо-Курильске случилось сильное цунами. На Сахалине и Камчатке установили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты камчатского филиала ЕГС РАН предупредили, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.