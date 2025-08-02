На Камчатке составят перечень домов для обследования после землетрясения
На Камчатке к 4 августа сформируют список домов, которые необходимо обследовать после сильного землетрясения. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.
Солодов рассказал, что осмотрел объекты здравоохранения и жилые дома, пострадавшие из-за подземных толчков. Кроме того, он уделил особое внимание детской поликлинике №1, где есть довольно серьезные повреждения. Предварительно, несущие конструкции не пострадали. Глава региона поручил провести проверку стойкости здания и необходимости дальнейшего сейсмоусиления, а также поставил задачу выделить краевые средства на ремонт фасада.
Если есть хотя бы малейшие подозрения относительно стойкости здания, проверка должна быть максимально тщательной, к ней необходимо привлечь специалистов, указал Солодов. Он добавил, что держит ход обследований на личном контроле.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье регионе в Северо-Курильске случилось сильное цунами. На Сахалине и Камчатке установили режим чрезвычайной ситуации. Специалисты камчатского филиала ЕГС РАН предупредили, что ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.
1 августа МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что за сутки в регионе произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.