Суд Вены разрешил «Нефтогазу Украины» взыскать 120 млн евро российских активов

В октябре 2016 г. «Нафтогаз Украины» и ряд компаний из его группы начали арбитражный процесс против России. Украинская сторона потребовала возмещения ущерба за «незаконную экспроприацию стратегически значимых энергетических активов» на территории Крыма. Речь идет о месторождениях, буровых установках, газотранспортной системе, а также более 675 млн куб. м. газа в подземных хранилищах и др.