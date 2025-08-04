Суд Вены разрешил «Нефтогазу Украины» взыскать 120 млн евро российских активов
Суд Вены разрешил компании «Нефтогаз Украины» взыскать более 120 млн евро российских активов на территории Австрии в рамках исполнения решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба за потерю активов в Крыму. Об этом сообщили в компании.
Кроме того, по утверждению компании, суд принял решение ограничить права России на более 20 объектов недвижимости на территории Австрии. В дальнейшем их продадут через аукцион.
В октябре 2016 г. «Нафтогаз Украины» и ряд компаний из его группы начали арбитражный процесс против России. Украинская сторона потребовала возмещения ущерба за «незаконную экспроприацию стратегически значимых энергетических активов» на территории Крыма. Речь идет о месторождениях, буровых установках, газотранспортной системе, а также более 675 млн куб. м. газа в подземных хранилищах и др.
По мнению компании, действия России стали нарушением украинско-российского соглашения о защите инвестиций. Активы компании были официально национализированы решением парламента Крыма 17 марта 2014 г.
В 2019 г. арбитраж в Гааге вынес решение в пользу «Нефтогаза». Вторая стадия арбитражного процесса касалась определения размера компенсации. В апреле 2023 г. арбитражный трибунал постановил, что Россия должна выплатить «Нефтогазу» $5 млрд, а также покрыть процессуальные расходы.
Российская сторона, в свою очередь, не принимала участия в разбирательстве, поскольку не признает юрисдикцию Гаагского арбитража по данному вопросу.