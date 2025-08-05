Прокуроры потребовали взыскать с Гуцул часть имущества на $2,4 млн

Сама Гуцул назвала приговор в отношении себя «политической расправой». «Это не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – сказала Гуцул. По ее мнению, цель этого дела – запугать оппозицию и жителей автономии, которые «осмеливаются голосовать не так, как хочет партия власти».