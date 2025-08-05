Прокуроры потребовали взыскать с Гуцул часть имущества на $2,4 млн
Суд удовлетворил требование прокуроров о конфискации части имущества главы Гагаузии Евгении Гуцул в размере $2,4 млн. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденной Наталья Байрам.
Эта сумма была указана следствием как якобы перевезенные ей финансовые средства, уточнила адвокат.
Суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор».
Сама Гуцул назвала приговор в отношении себя «политической расправой». «Это не имеет ничего общего с правосудием. Это политическая расправа, запланированная и исполненная по указке сверху», – сказала Гуцул. По ее мнению, цель этого дела – запугать оппозицию и жителей автономии, которые «осмеливаются голосовать не так, как хочет партия власти».
Байрам говорила, что защита Гуцул намерена оспаривать вынесенный ей приговор в апелляционной палате.