Один из раненых при нападении на конвой ФСИН в КБР скончался
Один из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), пострадавших при нападении на конвой в Кабардино-Балкарии 2 октября, скончался в больнице. Об этом сообщила ФСИН России.
Таким образом, число погибших сотрудников ведомства в результате нападения выросло до двух. Руководство ФСИН выразило соболезнования родным и близким погибшего и заявило, что окажет им необходимую помощь.
2 октября один из заключенных во время этапирования в поезде Владикавказ – Адлер напал на конвоиров и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел несколько выстрелов. Тогда один сотрудник ФСИН погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям – о хищении оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
ФСИН ранее опровергла сообщения о бунте заключенных и захвате заложников. По данным ведомства, нападение произошло в районе станции Муртазово, когда один из осужденных вышел в туалет. Среди гражданских пострадавших не было.
3 октября стало известно, что напавший на конвоиров ранее был экстрадирован из Грузии в Россию для привлечения к ответственности по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и созданием преступного сообщества.