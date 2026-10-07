Один из раненых при нападении на конвой ФСИН в КБР скончался

2 октября один из заключенных во время этапирования в поезде Владикавказ – Адлер напал на конвоиров и завладел огнестрельным оружием одного из них, после чего произвел несколько выстрелов. Тогда один сотрудник ФСИН погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям – о хищении оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.