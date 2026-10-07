Мониава останется директором «Дома с маяком» после прекращения дела

При этом ограничения, назначенные Мониаве в качестве меры пресечения, пока формально продолжают действовать. Она носит электронный браслет, ей запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00, а также пользоваться интернетом и телефоном. Как пояснил Бирюков, после прекращения дела следователь должен уведомить службу, контролирующую исполнение ограничений. Было ли такое уведомление направлено, адвокату пока неизвестно.