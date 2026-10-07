Мониава останется директором «Дома с маяком» после прекращения дела
Директор и основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава продолжит работать на своем посту после прекращения уголовного дела. Об этом Радио РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.
«Если нет приговора и нет судебного следствия, дело прекращено, значит, нет оснований для нее покидать пост директора», – заявил защитник. По его словам, фонд продолжает работать и оказывать помощь детям.
При этом ограничения, назначенные Мониаве в качестве меры пресечения, пока формально продолжают действовать. Она носит электронный браслет, ей запрещено выходить на улицу с 20:00 до 8:00, а также пользоваться интернетом и телефоном. Как пояснил Бирюков, после прекращения дела следователь должен уведомить службу, контролирующую исполнение ограничений. Было ли такое уведомление направлено, адвокату пока неизвестно.
Бирюков добавил, что защита, скорее всего, не будет обжаловать прекращение уголовного дела, однако окончательное решение примет после получения соответствующего постановления следователя.
6 октября адвокат сообщил о прекращении уголовного дела против Мониавы. Ранее ей предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.