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Суд в Латвии дал женщине шесть лет за перевод 43 евро для российской армии

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рижский городской суд приговорил жительницу латвийского Резекне Полину Камлеву к шести годам лишения свободы по делу о финансировании российской армии на сумму около 43 евро. По версии обвинения, деньги предназначались для покупки устройства радиоэлектронной борьбы, которое планировалось передать российским военнослужащим, сообщает Delfi.

Помимо лишения свободы суд назначил Камлевой три года надзора службы пробации. В срок наказания зачли время, проведенное под стражей, поэтому ей осталось отбыть пять лет, один месяц и 25 дней. До вступления приговора в силу женщина останется под стражей. Решение суда может быть обжаловано.

По данным следствия, в декабре 2024 г. Камлева переписывалась в WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) со знакомым из России, который предложил ей помочь собрать средства на военное оборудование. Поскольку напрямую перевести деньги из латвийского банка в российский было невозможно, женщина, как утверждает обвинение, попросила знакомого в Белоруссии провести платеж, не сообщив о его назначении. Тот перечислил сумму, эквивалентную 43 евро. Камлеву задержала Служба государственной безопасности Латвии 2 декабря 2025 г.

В августе премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна рассчитывает получить от Евросоюза 7 млрд евро на оборону. По его словам, расходы республики на оборону в ближайшие годы могут составить 15,12 млрд евро.

В том же месяце Кулбергс сообщил, что в Латвии к закупленным противодронным системам не приобрели боеприпасы. Он также критиковал прежние заявления о превращении страны в «дроновую сверхдержаву».

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