Суд в Латвии дал женщине шесть лет за перевод 43 евро для российской армии

По данным следствия, в декабре 2024 г. Камлева переписывалась в WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) со знакомым из России, который предложил ей помочь собрать средства на военное оборудование. Поскольку напрямую перевести деньги из латвийского банка в российский было невозможно, женщина, как утверждает обвинение, попросила знакомого в Белоруссии провести платеж, не сообщив о его назначении. Тот перечислил сумму, эквивалентную 43 евро. Камлеву задержала Служба государственной безопасности Латвии 2 декабря 2025 г.