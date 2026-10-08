Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
BTBR126,2-1,88%CNY Бирж.12,679-0,56%IMOEX2 310,65-1,14%RTSI852,17-1,07%RGBI110,62-0,49%RGBITR760,99-0,44%
Главная / Общество /

При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла женщина и еще трое ранены

Ксения Наумчик

В городе Грайворон Белгородской области в результате детонации FPV-дрона погибла женщина и еще три человека пострадали. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По предварительным данным, погибшая женщина находилась в городе во время атаки. Троих пострадавших доставили в центральную районную больницу. У мужчины и одной женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины. Еще одна пострадавшая получила осколочные ранения волосистой части головы.

7 октября 11-летняя девочка погибла, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа Белгородской области. Еще одна 11-летняя девочка получила закрытую травму грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу, после оказания помощи ребенка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализированы женщины 47 и 72 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и плеча.

6 октября при атаках беспилотников на Белгородскую область пострадали два человека – оба получили акубаротравмы. Один мужчина находился в сельхозтехнике в селе Белянка, второй обратился за медицинской помощью после удара БПЛА по автомобилю.

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 399 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкортостана, Крыма, Татарстана и над акваторией Черного моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её