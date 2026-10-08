При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла женщина и еще трое ранены
В городе Грайворон Белгородской области в результате детонации FPV-дрона погибла женщина и еще три человека пострадали. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По предварительным данным, погибшая женщина находилась в городе во время атаки. Троих пострадавших доставили в центральную районную больницу. У мужчины и одной женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины. Еще одна пострадавшая получила осколочные ранения волосистой части головы.
7 октября 11-летняя девочка погибла, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа Белгородской области. Еще одна 11-летняя девочка получила закрытую травму грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу, после оказания помощи ребенка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализированы женщины 47 и 72 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и плеча.
6 октября при атаках беспилотников на Белгородскую область пострадали два человека – оба получили акубаротравмы. Один мужчина находился в сельхозтехнике в селе Белянка, второй обратился за медицинской помощью после удара БПЛА по автомобилю.
За прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 399 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкортостана, Крыма, Татарстана и над акваторией Черного моря.