При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла женщина и еще трое ранены

7 октября 11-летняя девочка погибла, еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения в результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа Белгородской области. Еще одна 11-летняя девочка получила закрытую травму грудной клетки. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу, после оказания помощи ребенка планируют перевести в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализированы женщины 47 и 72 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями рук, ног и плеча.