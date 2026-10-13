Кашпировского похоронили в Виннице
Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили на Украине в городе Винница. Об этом РБК сообщил его племянник Юрий Мамаев.
8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища.
В тот же день стало известно, что Кашпировского похоронят на Украине. Племянник психотерапевта сообщил, что этого захотели его родные. 9 октября он заявил, что тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу.
Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Как отметил директор психотерапевта Сергей Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.