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Кашпировского похоронили в Виннице

Сергей Пахомов
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили на Украине в городе Винница. Об этом РБК сообщил его племянник Юрий Мамаев.

8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища.

В тот же день стало известно, что Кашпировского похоронят на Украине. Племянник психотерапевта сообщил, что этого захотели его родные. 9 октября он заявил, что тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Как отметил директор психотерапевта Сергей Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.

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