Кашпировского похоронят на Украине

8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища. Похороны психотерапевта пройдут в закрытом режиме.