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Кашпировского похоронят на Украине

Сергей Пахомов
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Родные психотерапевта Анатолия Кашпировского решили похоронить его на территории Украины, поскольку он родился там и оттуда начал свою деятельность. Об этом ТАСС заявил племянник психотерапевта Юрий Мамаев.

«Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил племянник.

8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища. Похороны психотерапевта пройдут в закрытом режиме.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Как отметил директор психотерапевта Сергей Рудых, причиной смерти стала остановка сердца. 4 октября проживающий в США сын Кашпировского сообщил, что не приедет на похороны отца.

Анатолий Кашпировский стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.

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