Кашпировского похоронят на Украине
Родные психотерапевта Анатолия Кашпировского решили похоронить его на территории Украины, поскольку он родился там и оттуда начал свою деятельность. Об этом ТАСС заявил племянник психотерапевта Юрий Мамаев.
«Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил племянник.
8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища. Похороны психотерапевта пройдут в закрытом режиме.
Анатолий Кашпировский стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.