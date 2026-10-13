На шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб помощник взрывника
На шахте «Обуховская» в Ростовской области во время подготовки к взрывным работам погиб проходчик, исполнявший обязанности помощника взрывника. Об этом «Интерфаксу» сообщили в дирекции предприятия.
«При проведении подготовительных мероприятий к взрывным работам в подготовительном забое произошел несчастный случай», – сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудник шахты получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее, 10 апреля, на другой шахте Ростовской области – «Шерловская-Наклонная» – произошел взрыв при подготовке взрывных работ. Один сотрудник погиб, еще трое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
3 октября на шахте «Черемуховская» в Свердловской области при обрушении горной породы погиб рабочий. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности, следователи возбудили уголовное дело.
6 октября на руднике «Восточный» в Приморском крае обрушилась горная порода. В момент происшествия под землей находились 22 человека. Один горнорабочий пострадал, погибших не было.