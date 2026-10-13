Суд зарегистрировал иск Надеждина об исключении из реестра иноагентов

4 августа Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении политика по статье об участии в деятельности иностранной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). По данным ТАСС, речь идет о видео, опубликованном на видеохостинге YouTube на каналах Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ) (организация признана нежелательной на территории РФ) . В суде указали, что ресурсами владеет организация Medusa Project, деятельность которой в 2023 г. была признана нежелательной на территории России.