Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд зарегистрировал иск Надеждина об исключении из реестра иноагентов

Ксения Наумчик

Суд в Московской области зарегистрировал административный иск экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина (считается в России иноагентом), который просит исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом говорится в картотеке дела.

По данным картотеки, Надеждин обратился в суд с требованием пересмотреть его статус иноагента 9 октября.

4 августа Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении политика по статье об участии в деятельности иностранной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). По данным ТАСС, речь идет о видео, опубликованном на видеохостинге YouTube на каналах Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ) (организация признана нежелательной на территории РФ). В суде указали, что ресурсами владеет организация Medusa Project, деятельность которой в 2023 г. была признана нежелательной на территории России.

3 августа сообщалось, что Надеждин покинул Россию. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик на фоне Эйфелевой башни в Париже.

17 июля Долгопрудненский городской суд оштрафовал Надеждина на 1000 руб. по статье о демонстрации экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Административный протокол на него составили 13 июля через три дня после включения в реестр иноагентов.

16 июля стало известно, что Надеждину пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте