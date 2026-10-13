Суд зарегистрировал иск Надеждина об исключении из реестра иноагентов
Суд в Московской области зарегистрировал административный иск экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина
По данным картотеки, Надеждин обратился в суд с требованием пересмотреть его статус иноагента 9 октября.
4 августа Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении политика по статье об участии в деятельности иностранной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). По данным ТАСС, речь идет о видео, опубликованном на видеохостинге YouTube на каналах Meduza
3 августа сообщалось, что Надеждин покинул Россию. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик на фоне Эйфелевой башни в Париже.
17 июля Долгопрудненский городской суд оштрафовал Надеждина на 1000 руб. по статье о демонстрации экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Административный протокол на него составили 13 июля через три дня после включения в реестр иноагентов.
16 июля стало известно, что Надеждину пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб.