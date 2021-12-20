Туристический кэшбэк от Ростуризма возвращается уже с 18 января 2022

В Анталии хорошо отдыхать не только осенью, весной и летом. Много туристов приезжает на курорты зимой. В начале декабря в Анталии сохраняется отличная погода. Теплое солнце и температура +18 градусов дают возможность загорать на пляже. Незначительные ветра и кратковременные дожди в этот период не портят отдых. Ведь зимой в Анталии все отели предлагают интересные развлечения на территории. Фитнес, бильярд, настольный теннис, кинозал, спа (хаммам, сауна), дискотеки не дадут скучать туристам. К тому же в Анталии много торговых точек, где можно выгодно приобрести качественный текстиль, кожаные изделия. Подобрать подходящий отель на сайте Путевки можно по реальным отзывам, которые есть к каждому предложению на странице https://www.putevka.ru/tours/turkey. Также помощь может оказать менеджер компании, который всегда на связи и консультирует в онлайн в чате или удобном мессенджере.