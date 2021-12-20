Туристический кэшбэк от Ростуризма возвращается уже с 18 января 2022
У любителей путешествовать появилась уникальная возможность сэкономить деньги на отдыхе. Сервис онлайн бронирования санаториев и пансионатов Путевка.ком предлагает россиянам кэшбэк величиной в 20% от суммы приобретения путешествия по стране, а также интересные поездки за границу по самым выгодным ценам.
Цель введения кэшбэка
Понятие туристический кэшбэк россиянам стало знакомо с прошлого года, когда в период пандемии были отменены многие поездки и граждане, турфирмы понесли финансовые потери. С целью поддержки туристического бизнеса и инициативы россиян путешествовать по стране была запущена акция по возврату части потраченных денег на поездку на банковскую карточку Мир.
Кому доступна акция
Акция доступна всем собственникам карты Мир. Участвовать могут владельцы кредитных и дебетовых пластиковых карточек. Но важно зарегистрироваться в системе Мир и быть участником программы лояльности. Воспользоваться акцией могут не только те, которые покупают комплексный тур. Сэкономить можно и на самостоятельной оплате круиза, проживания в гостинице, пансионате. Программа доступна жителям всех регионов России, в том числе крымчанам.
Условия действия программы
Чтобы получить кэшбэк, необходимо забронировать и оплатить поездку карточкой Мир в период с 0:01 18 января по 23:59 12 апреля 2022 года. В путешествие следует отправиться с момента старта Программы. Что касается возврата, то для большинства поездок окончательной датой является 30 апреля 2022 года. Для железнодорожного морского или речного круиза последней датой возвращения является 1 июня 2022 года.
Условия программы распространяются на путевки минимальной длительностью 2 ночи 3 дня. По максимальной продолжительности тура ограничения не установлены.
Действует программа во всех регионах России. Участвуют в ней туроператоры, которые зарегистрированы в ЕФРТ. Распространяются условия на санатории, курорты, гостиницы всех типов.
Оформить путевку с кэшбэком можно через сайт https://putevka.com. Тут представлена большая база санаториев и пансионатов. Более подробную информацию по кэшбэку сможет рассказать оператор тура.
Сколько можно сэкономить
Выполнив все условия, на карту Мир гарантированно вернется 20% от стоимости путевки. Максимальная сумма возврата составляет 20000 рублей. Это означает, что если была куплена путевка суммой 50000 рублей — на карту вернется 10000 рублей. Если стоимость тура составила 100000 рублей — кэшбэк будет равен 20000 рублей. Если путевка обошлась в 150000 рублей, на карточку Мир все равно придет 20000 рублей. В любом случае экономия существенная. Поэтому важно не упустить такую возможность.
Интересным является факт, что принять участие в программе допускается несколько раз. Это дает возможность россиянам не отказывать себе в отдыхе, сэкономив при этом неплохую сумму денег. Если планируется поездка семьей, то можно разделить тур на несколько частей. Тогда каждому члену семьи вернется 20%. Необязательно каждому иметь свою карту Мир. Можно расплатиться одной и той же карточкой, просто совершив несколько транзакций.
Выгодные поездки не только по России
Недавно компания Путевка открыла россиянам возможность отдыха за границей. Оформить поездку в иностранное государство можно на сайте https://www.putevka.ru/. Здесь можно приобрести тур в Египет, Турцию и другие популярные направления. Есть горящие туры. Это отличный вариант для тех, кто планирует отдых в ближайшие дни и хочет максимально сэкономить финансовые средства.
Особой популярностью пользуется у россиян Турция, в частности курорты Анталии. Туристов манит мягкий климат, красивые пейзажи, высококлассный сервис, а также разноплановость, уникальность отдыха. Утром тут можно кататься на лыжах в Таврских горах, а днем купаться в теплом Средиземном море. Поэтому Анталия является отличным вариантом для тех, кто хочет разнообразить досуг и получить максимально положительные эмоции от отпуска. В Турции очень богатая фауна и флора.
В Анталии хорошо отдыхать не только осенью, весной и летом. Много туристов приезжает на курорты зимой. В начале декабря в Анталии сохраняется отличная погода. Теплое солнце и температура +18 градусов дают возможность загорать на пляже. Незначительные ветра и кратковременные дожди в этот период не портят отдых. Ведь зимой в Анталии все отели предлагают интересные развлечения на территории. Фитнес, бильярд, настольный теннис, кинозал, спа (хаммам, сауна), дискотеки не дадут скучать туристам. К тому же в Анталии много торговых точек, где можно выгодно приобрести качественный текстиль, кожаные изделия. Подобрать подходящий отель на сайте Путевки можно по реальным отзывам, которые есть к каждому предложению на странице https://www.putevka.ru/tours/turkey. Также помощь может оказать менеджер компании, который всегда на связи и консультирует в онлайн в чате или удобном мессенджере.
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