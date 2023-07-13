Российский производитель АЛМА избавился от зависимости импортных комплектующих и повысил качество продукции

Компания «АЛМА» разрабатывает и создаёт как отдельные продукты, так и комплексные решения для оснащения образовательных учреждений. Такой подход обеспечивает грамотно продуманный функционал и дизайн-оформление каждого помещения, отсутствие лишнего стресса и затрат на поиск и комплектацию материально-технической базы от разных поставщиков. Вы можете укомплектовать отдельный кабинет или целый детский сад под ключ, сняв с себя задачу подбора и проверки на соответствие требованиям ФГОС и СанПиН каждой детали оснащения.