Российский производитель АЛМА избавился от зависимости импортных комплектующих и повысил качество продукции
Дать детям качественное современное образование – одна из важнейших задач как родителей, так и любого государства, потому что достойные, экономически и социально успешные граждане не вырастают сами собой. Для этого в детей, начиная с пелёнок, надо вложить много труда, знаний, терпения и любви.
Чтобы реализовать многоступенчатую программу детского образования в России, начинающуюся с детского сада и заканчивающуюся высшими учебными заведениями, требуется качественное российское оборудование, отвечающее современной цифровой реальности и актуальным запросам педагогики.
В этой статье мы познакомим вас с компанией «АЛМА», которая занимается разработкой и производством конкурентоспособных российских образовательных продуктов для детских садов, школ, коррекционных центров, музеев и библиотек. Цель «АЛМА» – создать современные комфортные условия для плодотворного развития и обучения детей разных возрастов.
В ассортименте компании есть огромный выбор продукции для таких направлений как:
Интерактивное оборудование для детского образования с игровым, развивающим, обучающим программным обеспечением.
Оборудование для реализации программ патриотического воспитания, финансовой и экологической грамотности, регионального языкового и культурного просвещения.
Оборудование коррекционной направленности: для кабинетов логопеда, психолога, сенсорной комнаты, сенсомоторной интеграции, для детей с РАС и ОВЗ.
Корпусная и мягкая мебель для школ, детских садов, музеев и библиотек.
Методическое и декоративное оформление стен.
Оборудование для музыкального зала.
Оборудование для кабинетов изучения иностранных языков.
Конструкторы и робототехника.
Нейротренажёры.
Развивающие игрушки.
Готовое программное обеспечение.
Разработка ПО для основных платформ и устройств.
Компания «АЛМА» разрабатывает и создаёт как отдельные продукты, так и комплексные решения для оснащения образовательных учреждений. Такой подход обеспечивает грамотно продуманный функционал и дизайн-оформление каждого помещения, отсутствие лишнего стресса и затрат на поиск и комплектацию материально-технической базы от разных поставщиков. Вы можете укомплектовать отдельный кабинет или целый детский сад под ключ, сняв с себя задачу подбора и проверки на соответствие требованиям ФГОС и СанПиН каждой детали оснащения.
Основные преимущества работы с «АЛМА»
Для бюджетных и частных учебных заведений России выгода работы с отечественной производственной компанией «АЛМА» безусловна. Обращаясь к российскому производителю, вы можете быть уверены, что оборудование отвечает требованиям российского законодательства, техническому регламенту Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, нормативам СанПиН и пожарной безопасности.
Стабильная работа. За 10 лет существования на российском рынке компания «АЛМА» приобрела огромный опыт, репутацию и команду профессионалов, работающих на всех этапах производства. Сегодня у «АЛМА» выстроено собственное производство более 3500 м2, где выпускается до 600 единиц готовой продукции в месяц. Каждый год компания выводит на рынок несколько десятков новых продуктов, отвечающих современным запросам образования.
Независимость от импорта. Компания «АЛМА» разрабатывает и производит оборудование в России, из российских материалов и с российской цифровой «начинкой», что позволяет ей быть независимой от европейских импортных комплектующих и обеспечивать стабильное качество производимой продукции.
Внимание к потребностям клиента. В компании можно приобрести как уже выпускаемые товары, так и заказать оборудование, отвечающее особым запросам клиента, учитывая специфику его учреждения и поставленные цели. В «АЛМА» предлагается полный спектр услуг: от разработки проекта и производства оборудования – до его доставки в любую точку России и ближнего зарубежья и постгарантийного обслуживания.
Компания является постоянным участником закупок и имеет статус «Надёжный поставщик», предоставляя своим клиентам полный перечень документации для участия в аукционах и тендерах, а также помогает детским учреждениям в оформлении грантовых заявок, если в них используется оборудование «АЛМА».
Реализация национальных проектов в сфере образования. Специалисты «АЛМА» следят за меняющимися требованиям российского законодательства, выходом новых ФГОС и запуском национальных проектов в сфере образования, чтобы оперативно отвечать качественным современным оборудованием на возникающие потребности учебных заведений.
На сегодняшний день, компания может помочь в реализации таких проектов, как «Патриотическое воспитание», «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Финансовая грамотность», «Укрепление единства Российской нации и этнокультурного развития народов России», «Экология».
Особое внимание хочется уделить такому направлению деятельности компании, как разработка российского программного обеспечения.
«АЛМА» разрабатывает российское программное обеспечение
Интерактивное оборудование для детского образования становится всё более актуальным в школах и детских садах, так как одной из задач современного образования является модернизация и цифровизация всех ступеней детского обучения, начиная с самых азов. Для этого в нашей стране реализуются федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование».
Множество детских учреждений получили возможность приобрести современное компьютерное интерактивное оборудование и создать доступную информационно-коммуникационную инфраструктуру для удобства всех пользователей: от детей и учителей – до родителей и администрации. Благодаря чему повысилось качество детского образования и эффективность делопроизводства.
Российское программное обеспечение очень востребовано в детских садах и школах, так как это необходимая составляющая работы интерактивного оборудования и любого другого гаджета. Компания «АЛМА» разрабатывает и производит собственное программное обеспечение: игровое, развивающее, коррекционное, для делопроизводства и администрирования. Оно отвечает актуальным запросам российских образовательных организаций и имеет ряд преимуществ, таких как российская локализация, соответствие контента требованиям ФГОС, адаптированность под возрастные особенности детей и российскую программу обучения.
Разработка российского ПО для бюджетных организаций от компании «АЛМА» — это повышение качества работы и преподавания, улучшение детской мотивации и эффективности обучения, реализация национальных проектов и других образовательных задач через доступное российское программное обеспечение, которое работает на компьютерах и планшетах, интерактивных панелях и столах, проекционном оборудовании и других современных девайсах.
Всё интерактивное оборудование компании «АЛМА» уже поставляется с собственным программным обеспечением, что очень удобно для покупателей – не надо искать других поставщиков и волноваться о совместимости технических параметров оборудования и компьютерного софта.
Если ваше образовательное учреждение стремится к высокому качеству и надёжности в выборе оборудования и хочет внедрить передовые методики образования, то присмотритесь к оборудованию от компании «АЛМА». Мы уверены, чтобы ваши инвестиции оправдают себя!
Общество с ограниченной ответственностью «АЛМА» (ООО «АЛМА»)
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