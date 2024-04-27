Жизнь по вертикали в «Дом Дау»

Теперь же это модное, красивое и прогрессивное место для жизни и работы успешных предпринимателей, людей, ценящих время и комфорт, ставшее еще и грандиозным по своему масштабу ТПУ. Здесь есть не только офисы и апартаменты, но и несколько станций метро, МЦК, гостиницы, магазины, музеи, кафе и рестораны. Здесь штаб-квартиры и офисы крупных частных и государственных компаний. Не хватает только полноценно сформированных комфортных общественных пространств для сбалансированной жизни постоянных резидентов Сити, ‒ посчитали в ГК «Сумма Элементов» и предложили для резидентов делового кластера, жителей МФК «Дом Дау» ‒ самого высокого строящегося жилого здания в стране, где реализуются квартиры, а не апартаменты, ‒ концепцию благоустройства с насыщенной инфраструктурой для отдыха всех членов семьи.