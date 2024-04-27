Жизнь по вертикали в «Дом Дау»Высотное жилье в концепции time less* набирает популярность у горожан
Небоскребы как форма будущего
Постепенно, но все более явно происходит смена покупательской парадигмы при выборе жилья премиум-класса с эргономики личного пространства к экономии времени – наиболее ценному ресурсу современного человека. Девелоперы новых ЖК и МФК взяли на вооружение этот тренд, введя в обиход понятие time less, которое подразумевает создание универсальных, многофункциональных пространств, позволяющих жить и работать в одном месте, но при этом не смешивая их. Такой подход идеально вписывается в концепцию «вертикальных улиц», где под одной крышей объединяются жилая, рабочая и развлекательная функции. Это комфортная среда обитания человека, заключенная в массивном небоскребе.
Bosco Verticale в Милане, Marina Bay Sands в Сингапуре, Burj Khalifa в Дубае, башня 432 Парк-авеню на Манхеттене в Нью-Йорке ‒ примеры, пожалуй, самых известных многофункциональных высоток в мире, которые оказали огромное влияние на формирование идентичности этих городов.
Город как глагол, означающий постоянное движение, а небоскребы в них – это еще и ключ к решению проблемы перенаселенности мегаполисов, ‒ напоминает архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «Город не совокупность объектов недвижимости и граждан, а живой процесс. Поэтому нравится нам это или нет, мегаполисы будут расти вверх».
Высотное строительство не только делает город компактным и успешным, но и позволяет жителям, которые работают, ходят в школу, в магазин или гулять с собакой, оптимизировать свое время. Это прогрессивная модель жизни, большое внимание которой уделяют урбанисты, архитекторы и девелоперы во всем мире.
Москва-Сити: высокие перспективы и жилые амбиции
Деловой центр Москва-Сити – знаковый столичный проект, точка роста главного российского мегаполиса, выставка достижений высотного строительства и коммерческого девелопмента.
Этот московский Манхеттен, где сейчас располагаются офисы, работают и живут люди, вырос на месте бывшей промзоны на берегу реки, в Пресненском районе ЦАО Москвы.
Теперь же это модное, красивое и прогрессивное место для жизни и работы успешных предпринимателей, людей, ценящих время и комфорт, ставшее еще и грандиозным по своему масштабу ТПУ. Здесь есть не только офисы и апартаменты, но и несколько станций метро, МЦК, гостиницы, магазины, музеи, кафе и рестораны. Здесь штаб-квартиры и офисы крупных частных и государственных компаний. Не хватает только полноценно сформированных комфортных общественных пространств для сбалансированной жизни постоянных резидентов Сити, ‒ посчитали в ГК «Сумма Элементов» и предложили для резидентов делового кластера, жителей МФК «Дом Дау» ‒ самого высокого строящегося жилого здания в стране, где реализуются квартиры, а не апартаменты, ‒ концепцию благоустройства с насыщенной инфраструктурой для отдыха всех членов семьи.
Сценарий комфортной жизни от создателей «Дома Дау»
Стандарты современного жилья премиум-класса подразумевают расположение дома в престижной локации, авторскую архитектуру, продуманный дизайн лобби и МОПов, комплексное благоустройство. Но, по мнению девелопера МФК «Дом Дау», для людей, которые постоянно живут в пульсирующем ритме мегаполиса, этого сегодня недостаточно.
Так, с легкой руки его создателей в структуре комплекса, впервые в границах «Москва-Сити», был запроектирован детский досуговый центр площадью 1500 кв. м, а на кровле стилобата предусмотрели камерный парк, небольшой по площади, но сенсационный по сути для кластера.
Как отмечают эксперты компании «Метриум», масштаб такого высотного комплекса помогает «уместить» целые кварталы города на небольшом участке, надстроив их друг над другом, как слоеный пирог. Сама концепция «вертикального города» зародилась в фантастической литературе 1920‒1930-х гг., когда в мире начали появляться небоскребы. А к началу 21 века созрели многие предпосылки к тому, чтобы «вертикальные города» превратились из теоретического концепта в реальную практику девелопмента из-за перенаселенности городов, транспортных и экологических проблем мегаполисов, а также роста популярности формата удаленной занятости и удорожания стоимости жилья, ‒перечисляют специалисты «Метриума».
В здании «Дома Дау», относящегося к категории сверхвысоких объектов, собраны все признаки проектов, которые можно назвать «вертикальными городами». Здесь представлены разные форматы недвижимости и общественных пространств, собственная автономная инфраструктура на разных этажах. Еще один важный компонент «вертикальных городов» ‒ экологическая ориентированность. Ее проявление можно найти в архитектурных, технических и пространственных решениях «Дома Дау». Это проект класса энергоэффективности А+.
Он реализуется по принципу «вертикальной улицы», где каждый житель получит доступ к внутренней инфраструктуре комплекса. Общественные пространства «Дома Дау» ‒ жилые, рабочие, медицинские, образовательные, культурные, природные.
Так, в инфраструктуре «Дома Дау» с 4-уровневым подземным паркингом и 4-этажным стилобатом, внутри, на первых этажах, займут свое место маркет с винотекой, аптека, кофейня, химчистка, студия спорта, салон красоты, спа-комплекс, коворкинг, гейм-рум и даже ивент-холл. Выше – лаундж-пространство и сигарный салон.
В зоне благоустройства будут обустроены детская и спортивная площадки, мобильный кинотеатр, кинетический сад, уличный воркаут, плаза с арт-объектами, а также павильон со столом комьюнити и библиотекой. Провести рабочую встречу, купить свежую выпечку к завтраку или провести семейный ужин в ресторане резиденты комплекса могут здесь же, в доме, спустившись на лифте вниз. Это беспрецедентный пример такого наполненного благоустройства в Москва-сити, где так мало зелени и камерных, соразмерных человеку пространств для жизни и отдыха, но много стекла и бетона. Такая концепция благоустройства «Дома Дау» становится сенсационной и даже эволюционной для сегмента сверхвысоких объектов.
И, конечно, для жителей МФК доступна вся социальная инфраструктура Пресненского района и рекреационная делового комплекса с премиальными фитнес-клубами, салонами красоты, ресторанами, кафе, магазинами.
Архитектурный проект небоскреба разработали специалисты бюро СПИЧ ‒ лаконичная концепция, с графичной пластикой фасадов. Название проекта вдохновлено деятельностью легендарного академика Льва Ландау, основателя научной школы, лауреата Нобелевской премии. Над решением подземного пространства, включая паркинг, работали архитекторы «Тотал Архитектс», Архитектурная студия Бориса Уборевича-Боровского ‒ над дизайном лобби, «Атриа Магна» сделали интерьерную концепцию лифтовых холлов жилых этажей и коммерческих площадей.
«Дом Дау» ‒ премиальный многофункциональный жилой комплекс с круглосуточным консьерж-сервисом, дизайнерской отделкой лобби, скоростными лифтами, в том числе отдельным для персонала. В комплексе 45 вариантов планировочных решений квартир евроформата с высокими потолками от 3,2 до 8 м., площадью от 29 до 330 кв. м. – от уютных студий до пятикомнатных квартир, а также скайхаусы и двухуровневые пентхаусы с террасами и возможностью установки дровяного камина, которые расположатся в верхней группе этажей.
Живописные виды из зеркальных панорамных окон в пол, современные системы и технологии комфорта превращают квартиры «Дома Дау» в персональные, комфортные и безопасные пространства, отвечающие актуальным запросам требовательных горожан.
*Экономия времени