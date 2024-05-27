Москва готовит кадры: школьники выбирают профессии будущего

«Я обучаюсь по специальности информационные системы и программирование. IT уже сейчас дает мне возможность делать сайты и зарабатывать на этом. Я могу применять свои навыки на практике. Это интересное направление, которое в будущем открывает множество путей для развития. Однако для меня колледж — это не только учеба, но и множество крутых возможностей. За два года я нашел здесь друзей. Параллельно я учусь актерскому мастерству и хочу стать музыкантом и актером. В свободное время я люблю играть на гитаре и петь. Благодаря поддержке преподавателей у меня получается совмещать учебу с творческими занятиями. Все это делает мое обучение насыщенным и интересным», — поделился Даниил Валиуллин.