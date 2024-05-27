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Москва готовит кадры: школьники выбирают профессии будущего

Креативные индустрии и информационные технологии. Девятиклассники делают выбор в пользу московских колледжей.

Более 53 тысяч девятиклассников прошли профтестирование в центре «Профессии будущего», две трети из них планируют поступать в колледж, об этом рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.  

«Программа комплексной профориентации — первый шаг к выбору будущего карьерного пути. Свыше 65 % девятиклассников, которые прошли тестирование на наших площадках, планируют поступать в колледж. Такой выбор полностью соответствует вызовам рынка труда, который на сегодняшний день определяет среднее профессиональное образование как приоритетное направление для старта карьеры и хорошего дохода в будущем, у работодателей высокий спрос на такие кадры. Наиболее популярные сферы среди будущих студентов колледжей — креативные индустрии, информационные технологии, безопасность, гостеприимство, образование и социальная сфера, промышленность», — отметил Андрей Тарасов.

Система среднего профессионального образования позволяет школьникам раньше выйти на рынок труда с уже полученной специальностью и практическим опытом. Ключевой принцип московского стандарта СПО — интеграция с работодателями, от разработки программы обучения практическим навыкам до проведения экзамена и дальнейшего трудоустройства.

Сделать выбор школьникам помогает правительство Москвы. Ролики, рассказывающие о профессиях, которые можно получить в колледже, размещены на больших цифровых экранах в Москве и Московской области.

Информацию о таких профессиях, как аналитик данных, графический дизайнер, бизнес-аналитик, интернет-маркетолог, дизайнер, бариста, машинист поезда и других, за два месяца на цифровых экранах увидят свыше 9 миллионов человек. 

«Будущее за молодым поколением. Среднее профессиональное образование дает возможность получить конкретные навыки, специальность и быстро начать карьеру. Мы все видим, как система образования Москвы адаптируется к новым вызовам рынка труда. И наш медиахолдинг, как новое медиа, с гордостью поддерживает социальные проекты, направленные на развитие России. Охватной информационной кампанией, рассказывающей про “Профессии будущего”, мы обеспечили свыше 80 миллионов просмотров за два месяца, только в Москве и Московской области ролики увидели более 9,2 миллиона человек», — отметил владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

На угловом медиафасаде на ТРЦ «Каширская Плаза» транслируется 3D ролик о преимуществах обучения в колледжах, главным героем этого видео стал 17-летний Даниил Валиуллин. Молодой человек студент 2 курса колледжа МГИМО.

«Я обучаюсь по специальности информационные системы и программирование. IT уже сейчас дает мне возможность делать сайты и зарабатывать на этом. Я могу применять свои навыки на практике. Это интересное направление, которое в будущем открывает множество путей для развития. Однако для меня колледж — это не только учеба, но и множество крутых возможностей. За два года я нашел здесь друзей. Параллельно я учусь актерскому мастерству и хочу стать музыкантом и актером. В свободное время я люблю играть на гитаре и петь. Благодаря поддержке преподавателей у меня получается совмещать учебу с творческими занятиями. Все это делает мое обучение насыщенным и интересным», — поделился Даниил Валиуллин.

Коммуникация с аудиторией, которая видела ролик, продолжается и в интернет-пространстве. Онлайн-ретаргетинг работает на подсознательном уровне, «догоняя» тех, кто уже видел информацию на цифровых уличных экранах.   Как рассказали в департаменте по информационным технологиям и инновациям Медиахолдинга МАЕР, качественный креатив в совокупности с эффектом омниканальности в данной рекламной кампании позволили добиться CTR* в 7,62%, что в 7 раз превышает даже прогнозные показатели. Также в МАЕР отметили, что 85% видевших ролик онлайн, досмотрели его до конца.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр инновационных кадровых сервисов с короткими программами обучения  «Профессии будущего» в конце прошлого года. Центр проводит не только профориентационные программы для школьников, здесь каждый житель столицы старше 18 лет максимум за три с половиной месяца может освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. 

* CTR – соотношение, указывающее, как часто пользователи нажимают на ваше объявление или бесплатно размещенную информацию о товаре после просмотра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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