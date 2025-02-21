Клиенты PARI ставят на Мирру Андрееву в матче с Еленой Рыбакиной на турнире в Дубае

21 февраля россиянка Мирра Андреева и представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграют в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дубае. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисисток в предстоящей встрече.

Букмекеры оценивают шансы Рыбакиной на победу чуть выше. Поставить на успех седьмой ракетки мира можно по коэффициенту 1.80, что соответствует примерно 54% вероятности. Шансы Андреевой добиться триумфа оцениваются котировкой 2.07 (около 46%).

Клиенты PARI склоняются к победе Андреевой. Около 68% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех россиянки. Примерно 32% сделано на триумф Рыбакиной.

Ставка на Елену Рыбакину с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.83, а на успех теннисистки из Казахстана хотя бы в одной партии можно поставить с коэффициентом 1.32. Вероятность того, что Мирра Андреева не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 3.40. Поставить на то, что россиянка выиграет как минимум одну партию, можно за 1.43.

На тай-брейк в матче можно сделать ставку с коэффициентом 2.55. Вероятность того, что теннисистки обменяются выигранными сетами, оценили в 2.25.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 12.59 и включил в него пари на победу Андреевой. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.10. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 738 500 рублей.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал турнира в Дубае. На пути к этому достижению она обыграла Элину Аванесян, Маркету Вондроушову, Пэйтон Стирнс, а в четвертьфинале победила вторую ракетку мира Игу Швентек. Сделать ставку на итоговый триумф россиянки можно с коэффициентом 3.50.

Елена Рыбакина на пути к полуфиналу обыграла Моюку Учиджиму, Паулу Бадосу и Софию Кенин. Сделать ставку на ее чемпионство в Дубае можно с котировкой 2.83.

Рыбакина и Андреева встречались один раз. В 2023 году в Пекине победу в трех сетах одержала теннисистка из Казахстана — 2:6, 6:4, 6:1.