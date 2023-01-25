Ведомости
Артур Бетербиев — Энтони Ярд, 28 января: прогнозы и коэффициенты на бокс

Непобежденный россиянин проводит новую защиту титулов
Александр Бокулёв
Источник: Top Rank Boxing
Источник: Top Rank Boxing

В субботу, 28 января, российский боксер Артур Бетербиев, ныне выступающий под флагом Канады, проведет защиту чемпионских поясов в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF в поединке против британца Энтони Ярда. Изучаем расклады перед боем и выбираем интересные ставки.

Дата / Время: 28.01.2023, не ранее 02:00 мск (29 января).

Арена: «Уэмбли» (Лондон)

Прямая трансляция: ESPN (в России легального эфира нет)

Статистика

Свернуть
 

Бетербиев

Ярд

Возраст

38

31

Победы (нокаутом)

18 (18)

23 (22)

Поражения (нокаутом)

0

2 (1)

Расклады перед боем

Свернуть

Бетербиев впервые будет защищать пояса сразу трех престижнейших боксерских организаций. Титул по версии WBO он завоевал в прошлом поединке, нокаутировав американца Джо Смита-младшего. Для статуса абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе не хватает только пояса WBA, которым владеет другой россиянин Дмитрий Бивол, также выигравший все бои на профессиональной арене. Потенциально огромный объединительный бой непобежденных соотечественников по-прежнему далек от реализации.

Дмитрий Бивол
Источник: соцсети Дмитрия Бивола

Велика вероятность, что Бетербиев и Бивол так и не сойдутся на ринге, и пока Артур довольствуется менее опасными соперниками. Таковым можно считать и Ярда, который уже однажды бился за чемпионский титул - по линии WBO в 2019 году. Британец тогда уступил нокаутом россиянину Сергею Ковалеву, потерпев первое поражение в карьере. С тех пор Ярд одержал пять побед и ещё один раз проиграл.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры абсолютно не верят в претендента, предлагая внушительные котировки на него и мизерные - на Бетербиева. Так, PARI дает коэффициент 1,11 на П1 и 6,80 на П2. Поставить на ничью там же можно с кэфом 30,00.

Ставки на раунды

Свернуть

Сорок нокаутов на двоих доходчиво намекают, что ожидать полный бой тут вряд ли стоит. Неслучайно, например, у «Фонбет» досрочное окончание поединка идет со скромнейшим коэффициентом 1,11.

Если же конкретнее ориентироваться на число раундов, то нужно иметь в виду, что пять из девяти последних боев Бетербиева, также рассчитанных на 12 раундов, завершились уже в первой половине. На Тотал (6,5) у «Лиги Ставок» как раз заманчивые коэффициенты на оба исхода: 2,05 - меньше, 1,70 - больше.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БетербиеваДосрочная победа БетербиеваПобеда ЯрдаДосрочная победа Ярда
«Бетсити»1,111,236,809,70
«Лига Ставок»1,101,257,009,00
«Олимп»1,111,236,809,75
PARI1,111,236,809,75
«Мелбет»1,101,266,707,90

Прогноз и ставка

Свернуть

Изначально этот бой должен был состояться в конце октября, но в августе Бетербиев снялся с первой даты из-за травмы, а поединок перенесли. Сторонники сенсаций могут уповать на теоретически неоптимальную форму россиянина, но наверняка его команда сработала профессионально, максимально восстановив и подготовив чемпиона. Если не случится форс-мажора по ходу боя, то Бетербиев оформит очередную победу нокаутом.

Вопрос, как быстро это произойдет. Предположим, что поединок в лучшем для Ярда случае едва перейдет за экватор. Тотал раундов меньше 7,5 - PARI дает коэффициент 1,64 на такой исход.

Полный кард

Свернуть
  • Артур Бетербиев (Россия/Канада) - Энтони Ярд (Великобритания). Полутяжелый вес, чемпионский бой (WBA, WBC, IBF);
  • Артем Далакян (Украина) - Давид Хименес (Коста-Рика). Наилегчайший вес, чемпионский бой (WBA);
  • Уилли Хатчинсон (Великобритания) - Эмиль Маркич (Хорватия). Полутяжелый вес, чемпионский бой (WBO Inter-Continental);
  • Кароль Итаума (Великобритания) - Эсекьель Освальдо (Аргентина). Полутяжелый вес, чемпионский бой (WBC International);
  • Чарльз Франкхэм (Великобритания) - Джошуа Окампо (Колумбия). Второй полулегкий вес;
  • Умар Хан (Великобритания) - Сандип Синг Батти (Индия). Полулегкий вес;
  • Шон Ноукс (Великобритания) - Сантьяго Гарсес (Колумбия). Полусредний вес;
  • Томми Флетчер (Великобритания) - Деррил Шарп (Великобритания). Первый тяжелый вес;
  • Джошуа Франкхэм (Великобритания) - Джо Харди (Великобритания). Полусредний вес;
  • Халид Али (Великобритания) - Ивица Гогошевич (Хорватия). Первый средний вес;
  • Мозес Итаума (Великобритания) - Марцель Боде (Чехия). Тяжелый вес.

UPD: результат

Свернуть

Бой завершился в восьмом раунде победой Бетербиева. Угол Ярда после нокдауна британца просигнализировал о сдаче.

Ранее по теме:Лучшие приложения БК для ставок на спорт

Новое