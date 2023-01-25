Артур Бетербиев — Энтони Ярд, 28 января: прогнозы и коэффициенты на бокс

Партнерский проект
В субботу, 28 января, российский боксер Артур Бетербиев, ныне выступающий под флагом Канады, проведет защиту чемпионских поясов в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF в поединке против британца Энтони Ярда. Изучаем расклады перед боем и выбираем интересные ставки.
Дата / Время: 28.01.2023, не ранее 02:00 мск (29 января).
Арена: «Уэмбли» (Лондон)
Прямая трансляция: ESPN (в России легального эфира нет)
Бетербиев
Ярд
|Возраст
38
31
|Победы (нокаутом)
18 (18)
23 (22)
|Поражения (нокаутом)
0
2 (1)
Бетербиев впервые будет защищать пояса сразу трех престижнейших боксерских организаций. Титул по версии WBO он завоевал в прошлом поединке, нокаутировав американца Джо Смита-младшего. Для статуса абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе не хватает только пояса WBA, которым владеет другой россиянин Дмитрий Бивол, также выигравший все бои на профессиональной арене. Потенциально огромный объединительный бой непобежденных соотечественников по-прежнему далек от реализации.
Велика вероятность, что Бетербиев и Бивол так и не сойдутся на ринге, и пока Артур довольствуется менее опасными соперниками. Таковым можно считать и Ярда, который уже однажды бился за чемпионский титул - по линии WBO в 2019 году. Британец тогда уступил нокаутом россиянину Сергею Ковалеву, потерпев первое поражение в карьере. С тех пор Ярд одержал пять побед и ещё один раз проиграл.
Букмекеры абсолютно не верят в претендента, предлагая внушительные котировки на него и мизерные - на Бетербиева. Так, PARI дает коэффициент 1,11 на П1 и 6,80 на П2. Поставить на ничью там же можно с кэфом 30,00.
Сорок нокаутов на двоих доходчиво намекают, что ожидать полный бой тут вряд ли стоит. Неслучайно, например, у «Фонбет» досрочное окончание поединка идет со скромнейшим коэффициентом 1,11.
Если же конкретнее ориентироваться на число раундов, то нужно иметь в виду, что пять из девяти последних боев Бетербиева, также рассчитанных на 12 раундов, завершились уже в первой половине. На Тотал (6,5) у «Лиги Ставок» как раз заманчивые коэффициенты на оба исхода: 2,05 - меньше, 1,70 - больше.
|Победа Бетербиева
|Досрочная победа Бетербиева
|Победа Ярда
|Досрочная победа Ярда
|«Бетсити»
|1,11
|1,23
|6,80
|9,70
|«Лига Ставок»
|1,10
|1,25
|7,00
|9,00
|«Олимп»
|1,11
|1,23
|6,80
|9,75
|PARI
|1,11
|1,23
|6,80
|9,75
|«Мелбет»
|1,10
|1,26
|6,70
|7,90
Изначально этот бой должен был состояться в конце октября, но в августе Бетербиев снялся с первой даты из-за травмы, а поединок перенесли. Сторонники сенсаций могут уповать на теоретически неоптимальную форму россиянина, но наверняка его команда сработала профессионально, максимально восстановив и подготовив чемпиона. Если не случится форс-мажора по ходу боя, то Бетербиев оформит очередную победу нокаутом.
Вопрос, как быстро это произойдет. Предположим, что поединок в лучшем для Ярда случае едва перейдет за экватор. Тотал раундов меньше 7,5 - PARI дает коэффициент 1,64 на такой исход.
Бой завершился в восьмом раунде победой Бетербиева. Угол Ярда после нокдауна британца просигнализировал о сдаче.