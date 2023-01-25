Артур Бетербиев — Энтони Ярд, 28 января: прогнозы и коэффициенты на бокс

Бетербиев впервые будет защищать пояса сразу трех престижнейших боксерских организаций. Титул по версии WBO он завоевал в прошлом поединке, нокаутировав американца Джо Смита-младшего. Для статуса абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе не хватает только пояса WBA, которым владеет другой россиянин Дмитрий Бивол, также выигравший все бои на профессиональной арене. Потенциально огромный объединительный бой непобежденных соотечественников по-прежнему далек от реализации.

Источник: соцсети Дмитрия Бивола

Велика вероятность, что Бетербиев и Бивол так и не сойдутся на ринге, и пока Артур довольствуется менее опасными соперниками. Таковым можно считать и Ярда, который уже однажды бился за чемпионский титул - по линии WBO в 2019 году. Британец тогда уступил нокаутом россиянину Сергею Ковалеву, потерпев первое поражение в карьере. С тех пор Ярд одержал пять побед и ещё один раз проиграл.