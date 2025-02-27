«Тренер воспитывает из мальчиков мужчин»: история мастера спорта СССР Юрия Быстрова в проекте «Это все еще я»

Юрий Степанович Быстров ― мастер спорта СССР международного класса, двукратный чемпион Вооруженных сил СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР, главный тренер Россовета «Динамо» (1985-1993) и судья международной категории (AIBA). Быстров — новый герой проекта «Это все еще я», организованного фондами «Пари и побеждай» и «Дополнительное время» и посвященного ветеранам спорта. На сайте проекта Быстров рассказал о своем пути в спорте и поделился накопленным опытом с молодыми поколениями спортсменов.

В секцию бокса Быстров пришел в 1961 году, в возрасте 15 лет, и остался в этом виде спорта на всю жизнь. Боксер был зачислен в ЦСКА, выиграл чемпионат Вооруженных сил СССР. К окончанию карьеры он провел 298 боев, из них проиграл 35. За спортивные результаты Юрию Степановичу присвоили офицерское звание «лейтенант». Впоследствии он работал в Балашихе, а в конце 1980-х — начале 1990-х — тренером по боксу в спортивном клубе «Динамо».

Еще до перехода на тренерскую работу Быстров решил, что для него важно передать следующим поколениям все, чему научился в боксе. «Мне кажется, тренер — как отец — воспитывает из мальчишек мужчин. Мне хотелось рассказывать ребятам, что да, важно быть крепкими, сильными, умелыми, но настоящая жизнь продолжается и за пределами спорта. И она — про любовь и заботу о ближних», — рассказал он о тренерским кредо.

В настоящее время Юрий Степанович работает судьей на ветеранских турнирах и сохраняет бодрость духа.

Также новыми героями проекта «Это все еще я» стали мастер спорта по дзюдо Оксана Денисова и призер Олимпийских игр 1976 года по академической гребле, чемпионка Европы, многократная чемпионка и призер чемпионатов СССР Анна Алешина.

«Вообще, я поняла, что в спорте нужно всегда ставить сверхзадачи. То есть если хочешь быть третьим, надо ставить задачу быть первым. И никогда не мечтать о серебре, потому что второй всегда остается первым среди проигравших», — делится Анна Алешина своим секретом успеха.

Благодаря проекту благотворительного фонда «Пари и побеждай» и фонда «Дополнительное время» у ветеранов спорта появилась возможность вновь почувствовать себя востребованными, рассказать о себе и поделиться накопленным опытом с молодыми спортсменами. Для авторов проекта «Это все еще я» важно показать, что спорт и активный образ жизни доступны в любом возрасте, а также создать условия для социальной адаптации ветеранов спорта после завершения спортивной карьеры.

Проект поддержали спортивные федерации. При их участии было организовано несколько турниров для ветеранов спорта, в том числе Кубки по регби в Москве и Лазаревском и турнир по баскетболу в Воронеже.

Подать заявку на участие, рассказать свою историю или историю своего тренера, родственника или знакомого и получить помощь может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку на сайте проекта «Это все еще я».