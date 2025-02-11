Смешанная эстафета, 12 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Линия на биатлон уже привычно не радует разнообразием. Но на смешанную эстафету действительно резонно сделать простую ставку — на победителя.

Пожалуй, букмекеры чуть недооценивают шведов, у которых наверняка на старт выйдет монструозная четверка из сестер Ханны и Эльвиры Эберг, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона. Однако победа французов всё же кажется вероятнее. У них очень мощный и сбалансированный состав, высокая конкуренция внутри команды, прекрасный сплав опыта и молодости.

Норвежцы же фавориты во многом по инерции. Разумеется, у них высокие шансы выиграть золото, но уж слишком велика разница в уровне мужской и женской команд. Последняя в нынешнем сезоне выглядит довольно блекло на фоне других грандов.

Резюмируя, предлагаем рассмотреть ставку на победу сборной Франции.