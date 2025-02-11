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11 февраля 15:55ГлавнаяАналитика

Смешанная эстафета, 12 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Кто возьмет первое золото?
Александр Бокулёв
Эмильен Жаклен. Источник: IBU
Эмильен Жаклен. Источник: IBU

Чемпионат мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартует в среду, 12 февраля, смешанной эстафетой 4х6 км. Сборные России и Беларуси, по-прежнему отстраненные решением IBU, в турнире не участвуют. Сможет ли кто-то вмешаться в борьбу норвежцев и французов?

Дата / Время: 12.02.2025, 16:30 мск

Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»

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Призеры последних смешанных эстафет на Играх и ЧМ 

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  • ЧМ-2024. Франция, Норвегия, Швеция
  • ЧМ-2023. Норвегия, Италия, Франция
  • Олимпиада-2022. Норвегия, Франция, Россия
  • ЧМ-2021. Норвегия, Австрия, Швеция
  • ЧМ-2020. Норвегия, Италия, Чехия

Расклады перед гонкой

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В прошлом году многолетнюю гегемонию норвежцев в этой дисциплине на главных стартах прервали французы. На грядущем чемпионате мира именно эти две команды — главные фавориты.

Однако в сезоне Кубка мира французы не поднимались на высшую ступень пьедестала. По разу смешанную эстафету выигрывали норвежцы и шведы. Также в их активе по одной бронзе, а сборная Франции оба раза оставалась с серебром.

Ставка на победителя

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Котировки букмекеров подтверждают особый статус сборных Норвегии и Франции. При этом коэффициенты на победу этих команды в смешанной эстафете весьма высоки. Так, PARI предлагает солидные котировки 2,40 и 2,45 соответственно.

Сравнение коэффициентов букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании PARI.

Чемпионат мира по биатлону 2025. Смешанная эстафета. Займет первое место?
 ДаНет
Норвегия2,401,50
Франция2,451,48
Швеция3,501,25
Германия9,001,03
Италия25,00-

Ставка «Кто выше»

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В этой линии PARI пока предлагает лишь одно противостояние: 

Чемпионат мира по биатлону 2025. Смешанная эстафета. Кто выше?
 12
Норвегия — Франция1,731,97

Прогноз

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Линия на биатлон уже привычно не радует разнообразием. Но на смешанную эстафету действительно резонно сделать простую ставку — на победителя. 

Пожалуй, букмекеры чуть недооценивают шведов, у которых наверняка на старт выйдет монструозная четверка из сестер Ханны и Эльвиры Эберг, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона. Однако победа французов всё же кажется вероятнее. У них очень мощный и сбалансированный состав, высокая конкуренция внутри команды, прекрасный сплав опыта и молодости.

Норвежцы же фавориты во многом по инерции. Разумеется, у них высокие шансы выиграть золото, но уж слишком велика разница в уровне мужской и женской команд. Последняя в нынешнем сезоне выглядит довольно блекло на фоне других грандов.

Резюмируя, предлагаем рассмотреть ставку на победу сборной Франции.

Прямая трансляция

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Смотреть онлайн всю программу чемпионата мира по биатлону, в том числе смешанную эстафету, можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.

Ранее по теме:Чемпионат мира по биатлону — 2025: фавориты, коэффициенты и трансляции
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