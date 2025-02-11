Смешанная эстафета, 12 февраля: прогнозы и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

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Чемпионат мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде стартует в среду, 12 февраля, смешанной эстафетой 4х6 км. Сборные России и Беларуси, по-прежнему отстраненные решением IBU, в турнире не участвуют. Сможет ли кто-то вмешаться в борьбу норвежцев и французов?
Дата / Время: 12.02.2025, 16:30 мск
Стадион: «Роланд Арена» (Ленцерхайде, Швейцария)
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko»
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В прошлом году многолетнюю гегемонию норвежцев в этой дисциплине на главных стартах прервали французы. На грядущем чемпионате мира именно эти две команды — главные фавориты.
Однако в сезоне Кубка мира французы не поднимались на высшую ступень пьедестала. По разу смешанную эстафету выигрывали норвежцы и шведы. Также в их активе по одной бронзе, а сборная Франции оба раза оставалась с серебром.
Котировки букмекеров подтверждают особый статус сборных Норвегии и Франции. При этом коэффициенты на победу этих команды в смешанной эстафете весьма высоки. Так, PARI предлагает солидные котировки 2,40 и 2,45 соответственно.
В этой линии PARI пока предлагает лишь одно противостояние:
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Смешанная эстафета. Кто выше?
|1
|2
|Норвегия — Франция
|1,73
|1,97
Линия на биатлон уже привычно не радует разнообразием. Но на смешанную эстафету действительно резонно сделать простую ставку — на победителя.
Пожалуй, букмекеры чуть недооценивают шведов, у которых наверняка на старт выйдет монструозная четверка из сестер Ханны и Эльвиры Эберг, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона. Однако победа французов всё же кажется вероятнее. У них очень мощный и сбалансированный состав, высокая конкуренция внутри команды, прекрасный сплав опыта и молодости.
Норвежцы же фавориты во многом по инерции. Разумеется, у них высокие шансы выиграть золото, но уж слишком велика разница в уровне мужской и женской команд. Последняя в нынешнем сезоне выглядит довольно блекло на фоне других грандов.
Резюмируя, предлагаем рассмотреть ставку на победу сборной Франции.
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