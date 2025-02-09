Чемпионат мира по биатлону — 2025: фавориты, коэффициенты и трансляции

Среди мужчин главных претендентов на всевозможные награды уже традиционно стоит искать в сборных Норвегии и Франции. В 13 из 14 личных гонок нынешнего сезона Кубка мира побеждали представители этих стран. Ещё раз на высшую ступень попал итальянец Томмазо Джакомель. Все четыре мужские эстафеты выиграли французы, норвежцы трижды брали серебро.

Наибольшее число побед в сезоне в активе Йоханнеса Бё — три. Действующий обладатель большого Хрустального глобуса на прошлом чемпионате выиграл максимальные семь наград — по три золотых и серебряных, а также одну бронзовую. Тогда же он разделил с другим норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом звание самого титулованного биатлониста в истории ЧМ. У обоих по 20 золотых наград, но по общему числу медалей Бё отстает (38 против 45).

Таким образом, более молодой норвежец в Ленцерхайде может догнать Бьорндалена и по второму показателю. Однако главной мотивацией для Бё, вероятно, станет предстоящее завершение карьеры. Недавно он анонсировал, что уйдет из спорта по окончании нынешнего сезона. Аналогичное решение принял и его старший брат, так что для Тарьея Бё чемпионат мира в Ленцерхайде тоже станет последним.

Тарьей Бё. Источник: IBU

Очевидно, высокие шансы на золото и у Стурлы Легрейда, который лидирует в общем зачете Кубка мира. Также на награды будут претендовать более молодые норвежцы: Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум и Мартин Улдаль.

Среди французов стоит выделить Эрика Перро, Эмильена Жаклена, Фабьена Клода и Кентена Фийона-Майе. Привычно в число фаворитов входят шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома, а также упомянутый итальянец Томмазо Джакомель.