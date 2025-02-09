Чемпионат мира по биатлону — 2025: фавориты, коэффициенты и трансляции

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С 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде пройдет 58-й чемпионат мира по биатлону. Соревнования примет местная «Роланд Арена». Российские и белорусские спортсмены третий год подряд не будут участвовать в этом турнире, так как они по-прежнему отстранены решением IBU. Разбираемся, чего ждать от ЧМ-2024 и какие ставки на него можно сделать.
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Всего на чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов медалей. В соревновательную программу войдут спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты среди мужчин и женщин, а также смешанные эстафеты — классическая и одиночная.
После шести этапов список сильнейших в Кубке мира среди мужчин и женщин выглядит следующим образом:
Среди мужчин главных претендентов на всевозможные награды уже традиционно стоит искать в сборных Норвегии и Франции. В 13 из 14 личных гонок нынешнего сезона Кубка мира побеждали представители этих стран. Ещё раз на высшую ступень попал итальянец Томмазо Джакомель. Все четыре мужские эстафеты выиграли французы, норвежцы трижды брали серебро.
Наибольшее число побед в сезоне в активе Йоханнеса Бё — три. Действующий обладатель большого Хрустального глобуса на прошлом чемпионате выиграл максимальные семь наград — по три золотых и серебряных, а также одну бронзовую. Тогда же он разделил с другим норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом звание самого титулованного биатлониста в истории ЧМ. У обоих по 20 золотых наград, но по общему числу медалей Бё отстает (38 против 45).
Таким образом, более молодой норвежец в Ленцерхайде может догнать Бьорндалена и по второму показателю. Однако главной мотивацией для Бё, вероятно, станет предстоящее завершение карьеры. Недавно он анонсировал, что уйдет из спорта по окончании нынешнего сезона. Аналогичное решение принял и его старший брат, так что для Тарьея Бё чемпионат мира в Ленцерхайде тоже станет последним.
Очевидно, высокие шансы на золото и у Стурлы Легрейда, который лидирует в общем зачете Кубка мира. Также на награды будут претендовать более молодые норвежцы: Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум и Мартин Улдаль.
Среди французов стоит выделить Эрика Перро, Эмильена Жаклена, Фабьена Клода и Кентена Фийона-Майе. Привычно в число фаворитов входят шведы Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома, а также упомянутый итальянец Томмазо Джакомель.
По наибольшему числу личных побед в сезоне с отрывом лидируют француженки. Чаще всех выигрывала Лу Жанмонно — шесть раз. По разу золото брали ее соотечественницы Жюстин Бреза-Буше и Паула Ботэ. Дважды побеждала немка Франциска Пройс, которая лидирует в общем зачете, и шведка Эльвира Эберг. Еще по разу на высшую ступень пьедестала поднимались чешка Маркета Давидова и Селина Гротиан из Германии.
В эстафетах по два раза золото брали шведки и немки. В их составах также стоит выделить Ханну Эберг, Анну Магнуссон и Ванессу Фойт. Из француженок не побеждали, но входят в топ-6 общего зачета Кубка мира Жюлия Симон и Осеан Мишлон.
Сборная Норвегии остается, скорее, в тени главных конкуренток. В топ-10 общего зачета входит только Марен Киркейде, но нельзя сбрасывать со счетов Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд. Также претендует на награды финка Суви Минккинен, для которой сезон получается прорывным.
Традиционно входит в число фаворитов и опытная итальянка Доротея Вирер. А вот ее соотечественница и действующая обладательница большого Хрустального глобуса Лиза Виттоцци досрочно завершила сезон из-за проблем со здоровьем.
Компания PARI предлагает линии на все гонки предстоящего чемпионата мира. Откроет соревновательную программу смешанная эстафета 4х6 км. Котировки на нее представлены ниже.
|Чемпионат мира по биатлону 2025. Смешанная эстафета. Займет первое место?
|Да
|Нет
|Норвегия
|2,30
|1,55
|Франция
|2,40
|1,50
|Швеция
|3,70
|1,23
|Германия
|9,00
|1,03
|Италия
|25,00
|-
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Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года представлено в нашем специальном материале.
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