Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону. Турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде. В программу внесено 12 гонок.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Полное расписание ЧМ-2025 по московскому времени:
- 12 февраля, среда. 16:30. Смешанная эстафета (4х6 км);
- 14 февраля, пятница. 17:05. Женский спринт (7,5 км);
- 15 февраля, суббота. 17:05. Мужской спринт (10 км);
- 16 февраля, воскресенье. 14:05. Женская гонка преследования (10 км);
- 16 февраля, воскресенье. 17:05. Мужская гонка преследования (12,5 км);
- 18 февраля, вторник. 17:05. Женская индивидуальная гонка (15 км);
- 19 февраля, среда. 17:05. Мужская индивидуальная гонка (20 км);
- 20 февраля, четверг. 18:05. Сингл-микст;
- 22 февраля, суббота. 14:05. Женская эстафета (4х6 км);
- 22 февраля, суббота. 17:05. Мужская эстафета (4х7,5 км);
- 23 февраля, воскресенье. 15:45. Женский масс-старт (12,5 км);
- 23 февраля, воскресенье. 18:05. Мужской масс-старт (15 км).
Смотреть онлайн чемпионат мира по биатлону можно в рамках платной подписки на российском сервисе «Okko». Также прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и в его официальном плеере, если у вас есть доступ к этим ресурсам.