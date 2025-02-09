Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года

В среду, 12 февраля, стартует чемпионат мира по биатлону. Турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде. В программу внесено 12 гонок.

Полное расписание ЧМ-2025 по московскому времени:

12 февраля, среда. 16:30. Смешанная эстафета (4х6 км);

14 февраля, пятница. 17:05. Женский спринт (7,5 км);

15 февраля, суббота. 17:05. Мужской спринт (10 км);

16 февраля, воскресенье. 14:05. Женская гонка преследования (10 км);

16 февраля, воскресенье. 17:05. Мужская гонка преследования (12,5 км);

18 февраля, вторник. 17:05. Женская индивидуальная гонка (15 км);

19 февраля, среда. 17:05. Мужская индивидуальная гонка (20 км);

20 февраля, четверг. 18:05. Сингл-микст;

22 февраля, суббота. 14:05. Женская эстафета (4х6 км);

22 февраля, суббота. 17:05. Мужская эстафета (4х7,5 км);

23 февраля, воскресенье. 15:45. Женский масс-старт (12,5 км);

23 февраля, воскресенье. 18:05. Мужской масс-старт (15 км).

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