PARI: Дрикус дю Плесси сохранит титул в поединке с Шоном Стриклендом

9 февраля чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси проведет вторую защиту титула в поединке с Шоном Стриклендом. Год назад южноафриканец отобрал пояс у Тарзана спорным судейским решением — теперь ему предстоит доказать, что он достоин чемпионского золота. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают, что чемпион сможет сохранить пояс. Ставки на победу Дрикуса дю Плесси принимаются по коэффициенту 1.50, что соответствует 65% вероятности. Поставить на успех Шона Стрикленда можно за 2.66, а на ничью — за 56.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 34% и 1%.

Большинство клиентов PARI также считают, что благодаря своей универсальности и адаптивности южноафриканец сможет удержаться на вершине. 63% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Дрикуса дю Плесси.

Аналитики ожидают, что реванш также продлится всю дистанцию, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.76. Если же бой завершится досрочно, сыграет ставка за 2.00.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Дрикуса по очкам — поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.65. Если чемпион нокаутирует соперника, сыграет коэффициент 4.70, а его победа приемом котируется за 5.50.

Впрочем, Стрикленд также умеет побеждать на карточках судей за счет своего прессинга и фирменного джеба. Заключить пари на то, что американец выиграет по очкам, можно с коэффициентом 4.15. Нокаут в исполнении Шона котируется за 6.30, а с коэффициентом 25.00 можно поставить на его победу приемом.

В PARI также можно поставить на победу бойца конкретным ударом или приемом. К примеру, за 11.00 можно заключить пари на то, что Дрикус забьет соперника в граунд-энд-паунде. Если же Стрикленд победит ударом колена, сыграет ставка за 27.00.

Дрикус дю Плесси завоевал чемпионский титул в январе 2024 года, а затем успешно защитил пояс в поединке с Исраэлем Адесаньей — в тот вечер новозеландец впервые в карьере попался на сабмишен. Всего на счету Стилнокса 24 поединка и 22 победы, 11 из которых приходятся на приемы, а еще 9 — на нокауты.

В свое время Шон Стрикленд также отобрал пояс у Адесаньи, однако уже через несколько месяцев потерял его в бою с дю Плесси. После этого американец провел поединок с Пауло Костой, который также закончился раздельным решением — правда, уже в его пользу. Рекорд Тарзана насчитывает 35 боев и 29 побед, 11 из которых приходятся на нокауты, еще четырех соперников Шону удалось поймать на прием.