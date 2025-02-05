Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд, 9 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов прошел в январе 2024 года и завершился победой дю Плесси раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом. Затем южноафриканец ещё раз доказал, что прокачал свою выносливость и больше не сдувается к середине второго раунда.

Впрочем, функционально Стрикленд всё же выглядит убедительнее. На бумаге он вполне способен забрать как минимум чемпионские раунды, а до этого претендент наверняка не будет рисковать и форсировать события. При этом американцу необходимо максимально внимательно защищаться от тейкдаунов, которые он регулярно пропускал в первом бою.

Если Стрикленд поработал с собственными изъянами прошлого поединка, качественно подготовился и в нужные моменты добавит активных атак, у него будут все шансы вернуть пояс. Дю Плесси хорош, но американец доказал, что может биться с ним на равных.

Ставка на исход в таком поединке выглядит слишком рискованной. Выберем пари на продолжительность, так как с высокой вероятностью нас вновь ждет подсчет очков. А если финиш и будет, то наверняка в концовке, когда из-за усталости возрастет риск результативных ошибок в обороне.