Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд, 9 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом. Сумеет ли представитель США взять реванш и вернуть себе пояс?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
дю Плесси
Стрикленд
ЮАР
Страна
США
31
Возраст
33
24
Бои
35
22 (9 / 11 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
29 (11 / 4 / 14)
2 (1 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 0 / 4)
Чемпион
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
1
185,5
Рост (см)
185,5
193
Размах рук (см)
193
109
Размах ног (см)
105,5
В пять лет начал заниматься дзюдо, затем перешел в кикбоксинг, где добрался до черного пояса второй степени. Бросил учебу в университете на последнем курсе ради карьеры в смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2013 года, становился чемпионом EFC в средней и полусредней категориях, завоевывал пояс KSW в полусреднем весе. С 2020-го бьется в UFC, выиграл все семь боев под эгидой организации.
В январе 2024-го победил Стрикленда и стал чемпионом в среднем весе. В последнем поединке в августе болевым приемом в четвертом раунде одолел Исраэля Адесанью и защитил титул. Всего на данный момент дю Плесси идет на серии из десяти побед. На данный момент занимает седьмое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне — в 2008 году. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 году вернулся в средний. В сентябре 2023-го одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в этой категории.
Потерял пояс в первой защите, уступив дю Плесси раздельным решением судей. В последнем поединке в прошлом июне раздельным решением судей одолел Пауло Косту. Всего Стрикленд в промоушене одержал 16 побед при шести поражениях. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории он занимает 14-е место.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Первый поединок спортсменов прошел в январе 2024 года и завершился победой дю Плесси раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом. Затем южноафриканец ещё раз доказал, что прокачал свою выносливость и больше не сдувается к середине второго раунда.
Впрочем, функционально Стрикленд всё же выглядит убедительнее. На бумаге он вполне способен забрать как минимум чемпионские раунды, а до этого претендент наверняка не будет рисковать и форсировать события. При этом американцу необходимо максимально внимательно защищаться от тейкдаунов, которые он регулярно пропускал в первом бою.
Если Стрикленд поработал с собственными изъянами прошлого поединка, качественно подготовился и в нужные моменты добавит активных атак, у него будут все шансы вернуть пояс. Дю Плесси хорош, но американец доказал, что может биться с ним на равных.
Ставка на исход в таком поединке выглядит слишком рискованной. Выберем пари на продолжительность, так как с высокой вероятностью нас вновь ждет подсчет очков. А если финиш и будет, то наверняка в концовке, когда из-за усталости возрастет риск результативных ошибок в обороне.
Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой дю Плесси — Стрикленд стоит ожидать около 08:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
Партнерский проект