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5 февраля 19:55ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд, 9 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Чемпионский реванш
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и американцем Шоном Стриклендом. Сумеет ли представитель США взять реванш и вернуть себе пояс?

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Статистика

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дю Плесси

 

Стрикленд

ЮАР

Страна

США

31

Возраст

33

24

Бои

35

22 (9 / 11 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

29 (11 / 4 / 14)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 0 / 4)

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

1

185,5

Рост (см)

185,5

193

Размах рук (см)

193

109

Размах ног (см)

105,5

Дрикус дю Плесси

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В пять лет начал заниматься дзюдо, затем перешел в кикбоксинг, где добрался до черного пояса второй степени. Бросил учебу в университете на последнем курсе ради карьеры в смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2013 года, становился чемпионом EFC в средней и полусредней категориях, завоевывал пояс KSW в полусреднем весе. С 2020-го бьется в UFC, выиграл все семь боев под эгидой организации. 

В январе 2024-го победил Стрикленда и стал чемпионом в среднем весе. В последнем поединке в августе болевым приемом в четвертом раунде одолел Исраэля Адесанью и защитил титул. Всего на данный момент дю Плесси идет на серии из десяти побед. На данный момент занимает седьмое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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Шон Стрикленд

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Начал заниматься смешанными единоборствами в 14 лет, уже в 16-летнем возрасте дебютировал на профессиональном уровне — в 2008 году. В 2011-м завоевал пояс KOTC в среднем весе, который защитил пять раз, после чего перешел в UFC. Несколько лет выступал в полусреднем дивизионе, но в 2020 году вернулся в средний. В сентябре 2023-го одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в этой категории. 

Потерял пояс в первой защите, уступив дю Плесси раздельным решением судей. В последнем поединке в прошлом июне раздельным решением судей одолел Пауло Косту. Всего Стрикленд в промоушене одержал 16 побед при шести поражениях. В рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории он занимает 14-е место.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа дю ПлессиПобеда СтриклендаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,502,662,001,76

Прогноз на бой

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Первый поединок спортсменов прошел в январе 2024 года и завершился победой дю Плесси раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом. Затем южноафриканец ещё раз доказал, что прокачал свою выносливость и больше не сдувается к середине второго раунда.

Впрочем, функционально Стрикленд всё же выглядит убедительнее. На бумаге он вполне способен забрать как минимум чемпионские раунды, а до этого претендент наверняка не будет рисковать и форсировать события. При этом американцу необходимо максимально внимательно защищаться от тейкдаунов, которые он регулярно пропускал в первом бою.

Если Стрикленд поработал с собственными изъянами прошлого поединка, качественно подготовился и в нужные моменты добавит активных атак, у него будут все шансы вернуть пояс. Дю Плесси хорош, но американец доказал, что может биться с ним на равных. 

Ставка на исход в таком поединке выглядит слишком рискованной. Выберем пари на продолжительность, так как с высокой вероятностью нас вновь ждет подсчет очков. А если финиш и будет, то наверняка в концовке, когда из-за усталости возрастет риск результативных ошибок в обороне.

Полный кард, где смотреть бой дю Плесси Стрикленд II

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Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому главный бой дю Плесси Стрикленд стоит ожидать около 08:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

  • Дрикус дю Плесси (ЮАР) Шон Стрикленд (США). Средний вес. Титульный бой;
  • Вейли Жанг (Китай) Татьяна Суарес (США). Женский минимальный вес. Титульный бой;
  • Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Джим Крут (Австралия) — Родолфо Беллато (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Джейк Мэттьюс (Австралия) — Франсиско Прадо (Аргентина). Полусредний вес;

Прелимы

  • Джек Дженкинс (Австралия) — Габриэль Сантос (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Том Нолан (Австралия) — Вячеслав Борщёв (Россия). Легкий вес;
  • Ванг Конг (Китай) — Бруна Брасил (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) — Александр Топурия (Грузия). Легчайший вес;
  • Ронг Жу (Китай) — Коди Стил (США). Легкий вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) — Кевин Жуссе (Франция). Полусредний вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) — Аншул Джубли (Индия). Легкий вес;
  • Хьюн Сунг Пак (Республика Корея) — Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес.
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