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9 февраля 15:47ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/25: участники, расписание, коэффициенты

Новости и котировки букмекеров
Александр Бокулёв
Аделия Петросян. Источник: Алексей Парф / ФФККР
Аделия Петросян. Источник: Алексей Парф / ФФККР

С 14 по 16 февраля в Красноярске пройдет соревновательная часть Финала Гран-при России по фигурному катанию 2025 года. Состав участников в каждой из четырех дисциплин основывался на результатах пяти этапов. Рассказываем, кого стоит считать главным фаворитом, а также приводим актуальные котировки букмекеров.

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В одиночных дисциплинах до участия в Финале Гран-при России допущены по 12 фигуристов. В парном катании — 8 пар, в танцах на льду — 10 дуэтов. 

Соревнования пройдут с пятницы по воскресенье. Показательные выступления не включены в официальное расписание.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА ГРАН-ПРИ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Участники

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На момент публикации заявка на Финал Гран-при России по фигурному катанию выглядит так.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова;

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров;

Спортивные пары: Дарья Андреева / Александр Акимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова / Илья Миронов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук;

Танцы на льду: Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артём Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Юлия Чуркина / Борис Фролов, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Анна Щербакова / Егор Гончаров.

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Фавориты

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При наличии в заявке Аделии Петросян можно ожидать наименьшую интригу в борьбе за золото именно в женском одиночном катании. Ученица Этери Тутберидзе владеет более сложным техническим контентом на фоне конкуренток и не проигрывает на внутренней арене. Именно Петросян — победительница двух последних чемпионатов России и самая очевидная претендентка на участие в олимпийском отборе по спортивному принципу.

В число главных соперниц фаворитки уже традиционно в нынешнем сезоне стоит включить Дарью Садкову и Алину Горбачёву — призеров последнего чемпионата России. Явно претендуют на медаль Анна Фролова и две звездные Софьи — Муравьёва и Акатьева.

Софья Акатьева
Софья Акатьева. Источник: ФФККР

Выделяется гранд-фаворит и в парном катании на льду. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в нынешнем сезоне застолбили звание первого номера сборной России, уверенно выигрываю конкуренцию с принципиальными именитыми соперниками в лице Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Последних, разумеется, котируют как вторых претендентов на медали, но недавние турниры показали, что им на пятки наступают несколько дуэтов, особенно Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

В танцах на льду в Финала Гран-при снялись Елизавета Шичина и Павел Дрозд, а также все призеры прошлого чемпионата России — Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный. В их отсутствие с высокой вероятностью золото разыграют Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. 

Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи. Источник: ФФККР

Наконец, в мужском одиночном катании уже привычно ожидается самый высокий уровень интриги в борьбе за золото. В заявке на финал Гран-при значатся все главные герои нынешнего сезона, в том числе победитель и призеры недавнего чемпионата России Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Разумеется, в число основных фаворитов входят и медалист Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк, а также Пётр Гуменник.

Коэффициенты букмекеров

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Представляем коэффициенты от компании FONBET на итоги Финала Гран-при России по фигурному катанию. В каждой дисциплине выделен топ-5, по мнению аналитиков.

Мужчины

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
 

Да

Нет

Владислав Дикиджи

2,50

1,47

Евгений Семененко

3,50

1,25

Марк Кондратюк

4,50

1,16

Пётр Гуменник

8,00

1,05

Глеб Лутфуллин

10,00

1,03

Женщины

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
 

Да

Нет

Аделия Петросян

1,11

5,50

Дарья Садкова

12,00

1,01

Алина Горбачёва

20,00

Софья Муравьёва

25,00

Софья Акатьева

35,00

Парное катание

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
 

Да

Нет

Мишина / Галлямов

1,60

2,20

Бойкова / Козловский

2,50

1,47

Хабибуллина / Княжук

20,00

Осокина / Грицаенко

40,00

Мухортова / Евгеньев

50,00

Танцы на льду

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
 

Да

Нет

Кагановская / Некрасов

1,55

2,30

Пасечник / Чиризано

3,85

1,22

Миронова / Устенко

4,50

1,16

Леонтьева / Горелкин

20,00

Щербакова / Гончаров

25,00

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме Финал Гран-при России по фигурному катанию можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично.

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