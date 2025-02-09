Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/25: участники, расписание, коэффициенты

При наличии в заявке Аделии Петросян можно ожидать наименьшую интригу в борьбе за золото именно в женском одиночном катании. Ученица Этери Тутберидзе владеет более сложным техническим контентом на фоне конкуренток и не проигрывает на внутренней арене. Именно Петросян — победительница двух последних чемпионатов России и самая очевидная претендентка на участие в олимпийском отборе по спортивному принципу.

В число главных соперниц фаворитки уже традиционно в нынешнем сезоне стоит включить Дарью Садкову и Алину Горбачёву — призеров последнего чемпионата России. Явно претендуют на медаль Анна Фролова и две звездные Софьи — Муравьёва и Акатьева.

Софья Акатьева. Источник: ФФККР

Выделяется гранд-фаворит и в парном катании на льду. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в нынешнем сезоне застолбили звание первого номера сборной России, уверенно выигрываю конкуренцию с принципиальными именитыми соперниками в лице Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Последних, разумеется, котируют как вторых претендентов на медали, но недавние турниры показали, что им на пятки наступают несколько дуэтов, особенно Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

В танцах на льду в Финала Гран-при снялись Елизавета Шичина и Павел Дрозд, а также все призеры прошлого чемпионата России — Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный. В их отсутствие с высокой вероятностью золото разыграют Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Владислав Дикиджи. Источник: ФФККР

Наконец, в мужском одиночном катании уже привычно ожидается самый высокий уровень интриги в борьбе за золото. В заявке на финал Гран-при значатся все главные герои нынешнего сезона, в том числе победитель и призеры недавнего чемпионата России Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Разумеется, в число основных фаворитов входят и медалист Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк, а также Пётр Гуменник.