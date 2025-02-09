Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/25: участники, расписание, коэффициенты

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С 14 по 16 февраля в Красноярске пройдет соревновательная часть Финала Гран-при России по фигурному катанию 2025 года. Состав участников в каждой из четырех дисциплин основывался на результатах пяти этапов. Рассказываем, кого стоит считать главным фаворитом, а также приводим актуальные котировки букмекеров.
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В одиночных дисциплинах до участия в Финале Гран-при России допущены по 12 фигуристов. В парном катании — 8 пар, в танцах на льду — 10 дуэтов.
Соревнования пройдут с пятницы по воскресенье. Показательные выступления не включены в официальное расписание.
РАСПИСАНИЕ ФИНАЛА ГРАН-ПРИ РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
На момент публикации заявка на Финал Гран-при России по фигурному катанию выглядит так.
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова;
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров;
Спортивные пары: Дарья Андреева / Александр Акимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова / Илья Миронов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук;
Танцы на льду: Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артём Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Юлия Чуркина / Борис Фролов, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Анна Щербакова / Егор Гончаров.
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При наличии в заявке Аделии Петросян можно ожидать наименьшую интригу в борьбе за золото именно в женском одиночном катании. Ученица Этери Тутберидзе владеет более сложным техническим контентом на фоне конкуренток и не проигрывает на внутренней арене. Именно Петросян — победительница двух последних чемпионатов России и самая очевидная претендентка на участие в олимпийском отборе по спортивному принципу.
В число главных соперниц фаворитки уже традиционно в нынешнем сезоне стоит включить Дарью Садкову и Алину Горбачёву — призеров последнего чемпионата России. Явно претендуют на медаль Анна Фролова и две звездные Софьи — Муравьёва и Акатьева.
Выделяется гранд-фаворит и в парном катании на льду. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в нынешнем сезоне застолбили звание первого номера сборной России, уверенно выигрываю конкуренцию с принципиальными именитыми соперниками в лице Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Последних, разумеется, котируют как вторых претендентов на медали, но недавние турниры показали, что им на пятки наступают несколько дуэтов, особенно Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
В танцах на льду в Финала Гран-при снялись Елизавета Шичина и Павел Дрозд, а также все призеры прошлого чемпионата России — Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный. В их отсутствие с высокой вероятностью золото разыграют Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
Наконец, в мужском одиночном катании уже привычно ожидается самый высокий уровень интриги в борьбе за золото. В заявке на финал Гран-при значатся все главные герои нынешнего сезона, в том числе победитель и призеры недавнего чемпионата России Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Разумеется, в число основных фаворитов входят и медалист Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк, а также Пётр Гуменник.
Представляем коэффициенты от компании FONBET на итоги Финала Гран-при России по фигурному катанию. В каждой дисциплине выделен топ-5, по мнению аналитиков.
Мужчины
|Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
Да
Нет
|Владислав Дикиджи
2,50
1,47
|Евгений Семененко
3,50
1,25
|Марк Кондратюк
4,50
1,16
|Пётр Гуменник
8,00
1,05
|Глеб Лутфуллин
10,00
1,03
Женщины
|Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
Да
Нет
|Аделия Петросян
1,11
5,50
|Дарья Садкова
12,00
1,01
|Алина Горбачёва
20,00
—
|Софья Муравьёва
25,00
—
|Софья Акатьева
35,00
—
Парное катание
|Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
Да
Нет
|Мишина / Галлямов
1,60
2,20
|Бойкова / Козловский
2,50
1,47
|Хабибуллина / Княжук
20,00
—
|Осокина / Грицаенко
40,00
—
|Мухортова / Евгеньев
50,00
—
Танцы на льду
|Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025. Одержит победу?
Да
Нет
|Кагановская / Некрасов
1,55
2,30
|Пасечник / Чиризано
3,85
1,22
|Миронова / Устенко
4,50
1,16
|Леонтьева / Горелкин
20,00
—
|Щербакова / Гончаров
25,00
—
В полном объеме Финал Гран-при России по фигурному катанию можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично.
Партнерский проект