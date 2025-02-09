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9 февраля 14:25ГлавнаяНовости

Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

Три соревновательных дня
Александр Бокулёв
Владислав Дикиджи. Источник: ФФККР
Владислав Дикиджи. Источник: ФФККР

В середине февраля пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию. Одно из крупнейших соревнований внутреннего сезона примет Ледовый дворец «Кристалл» в Красноярске. Прокаты начнутся в пятницу, 14 февраля.

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Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Четверг, 13 февраля

  • 15:00 – 16:00 — жеребьевка

Пятница, 14 февраля

  • 13:15 – 13:45 — церемония открытия
  • 14:00 – 15:10 — спортивные пары (короткая программа)
  • 15:25 – 17:00 — мужчины (короткая программа)

Суббота, 15 февраля

  • 11:00 – 12:20 — танцы на льду (ритм-танец)
  • 12:45 – 14:20 — женщины (короткая программа)
  • 14:45 – 16:35 — мужчины (произвольная программа)

Воскресенье, 16 февраля

  • 10:00 – 11:20 — спортивные пары (произвольная программа)
  • 11:45 – 13:20 — танцы на льду (произвольный танец)
  • 13:45 – 15:35 — женщины (произвольная программа)

Воскресенье, 22 декабря

  • 09:30 – 10:15 — церемония награждения
  • 10:30 – 13:00 — показательные выступления

В полном объеме прокаты можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично.

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Предварительный список участников Финала Гран-при России по фигурному катанию:

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова;

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров;

Спортивные пары: Дарья Андреева / Александр Акимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова / Илья Миронов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук;

Танцы на льду: Василиса Кагановская/ Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артём Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Юлия Чуркина / Борис Фролов, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Анна Щербакова / Егор Гончаров.

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