Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

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В середине февраля пройдет Финал Гран-при России по фигурному катанию. Одно из крупнейших соревнований внутреннего сезона примет Ледовый дворец «Кристалл» в Красноярске. Прокаты начнутся в пятницу, 14 февраля.
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Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:
Четверг, 13 февраля
Пятница, 14 февраля
Суббота, 15 февраля
Воскресенье, 16 февраля
Воскресенье, 22 декабря
В полном объеме прокаты можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В телевизионном эфире вещатель покажет выступления частично.
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Предварительный список участников Финала Гран-при России по фигурному катанию:
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова;
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров;
Спортивные пары: Дарья Андреева / Александр Акимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова / Илья Миронов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук;
Танцы на льду: Василиса Кагановская/ Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артём Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Юлия Чуркина / Борис Фролов, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Анна Щербакова / Егор Гончаров.
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