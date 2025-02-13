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13 февраля 18:16ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у мужчин

Вновь самая конкурентная дисциплина?
Александр Бокулёв
Глеб Лутфуллин. Источник: Мария Евтеева / ФФККР
Глеб Лутфуллин. Источник: Мария Евтеева / ФФККР

Соревновательная часть Финала Гран-при России по фигурному катанию стартует в четверг, 14 февраля. Закроет программу дня короткая программа среди мужчин-одиночников.

Дата / Время: 14.02.2025, 15:25 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Владислав Дикиджи — 36 очков
  2. Марк Кондратюк — 32
  3. Евгений Семененко — 32
  4. Глеб Лутфуллин — 30
  5. Роман Савосин — 28

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Владислав Дикиджи
  2. Глеб Лутфуллин
  3. Евгений Семененко

Порядок выступлений

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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в короткой программе: 

  1. Евгений Семененко
  2. Пётр Гуменник
  3. Николай Угожаев
  4. Андрей Мозалёв
  5. Иван Попов
  6. Дмитрий Алиев
  7. Даниил Самсонов
  8. Макар Игнатов
  9. Владислав Дикиджи
  10. Марк Кондратюк
  11. Роман Савосин
  12. Глеб Лутфуллин

Коэффициенты букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа. Кто выше?
 12
Дмитрий Алиев — Андрей Мозалёв1,273,40
Пётр Гуменник — Глеб Лутфуллин1,801,90
Глеб Лутфуллин — Дмитрий Алиев1,652,10
Роман Савосин — Даниил Самсонов1,801,90
Даниил Самсонов — Макар Игнатов1,652,10
Макар Игнатов — Иван Попов1,303,20
Иван Попов — Николай Угожаев3,401,27
Марк Кондратюк — Владислав Дикиджи1,652,10
Владислав Дикиджи — Евгений Семененко1,751,95
Евгений Семененко — Пётр Гуменник1,382,80

Прогноз

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Из представленных выше дуэлей обратим внимание на петербургское противостояние Лутфуллина и Алиева. Последний проводит неровный сезон и регулярно срывает произвольную программу. В короткой всё лучше и надежнее, но запаса прочности и стабильности у Лутфуллина, пожалуй, на данный момент больше.

Глеб, как и Дмитрий, на всех стартах набрал в короткой программе более 90 баллов. В двух очных противостояниях Лутфуллин незначительно, но опережал Алиева. Наконец, на недавнем чемпионате России по прыжкам участник Олимпиады-2018 тоже оказался в тени своего более молодого визави.

Резюмируя, ставим на то, что Лутфуллин обойдет Алиева в короткой программе Финала Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает крепкий коэффициент 1,65 на такой исход.

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