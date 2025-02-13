Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у мужчин

Из представленных выше дуэлей обратим внимание на петербургское противостояние Лутфуллина и Алиева. Последний проводит неровный сезон и регулярно срывает произвольную программу. В короткой всё лучше и надежнее, но запаса прочности и стабильности у Лутфуллина, пожалуй, на данный момент больше.

Глеб, как и Дмитрий, на всех стартах набрал в короткой программе более 90 баллов. В двух очных противостояниях Лутфуллин незначительно, но опережал Алиева. Наконец, на недавнем чемпионате России по прыжкам участник Олимпиады-2018 тоже оказался в тени своего более молодого визави.

Резюмируя, ставим на то, что Лутфуллин обойдет Алиева в короткой программе Финала Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает крепкий коэффициент 1,65 на такой исход.