Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у мужчин

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Соревновательная часть Финала Гран-при России по фигурному катанию стартует в четверг, 14 февраля. Закроет программу дня короткая программа среди мужчин-одиночников.
Дата / Время: 14.02.2025, 15:25 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в короткой программе:
Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа. Кто выше?
|1
|2
|Дмитрий Алиев — Андрей Мозалёв
|1,27
|3,40
|Пётр Гуменник — Глеб Лутфуллин
|1,80
|1,90
|Глеб Лутфуллин — Дмитрий Алиев
|1,65
|2,10
|Роман Савосин — Даниил Самсонов
|1,80
|1,90
|Даниил Самсонов — Макар Игнатов
|1,65
|2,10
|Макар Игнатов — Иван Попов
|1,30
|3,20
|Иван Попов — Николай Угожаев
|3,40
|1,27
|Марк Кондратюк — Владислав Дикиджи
|1,65
|2,10
|Владислав Дикиджи — Евгений Семененко
|1,75
|1,95
|Евгений Семененко — Пётр Гуменник
|1,38
|2,80
Из представленных выше дуэлей обратим внимание на петербургское противостояние Лутфуллина и Алиева. Последний проводит неровный сезон и регулярно срывает произвольную программу. В короткой всё лучше и надежнее, но запаса прочности и стабильности у Лутфуллина, пожалуй, на данный момент больше.
Глеб, как и Дмитрий, на всех стартах набрал в короткой программе более 90 баллов. В двух очных противостояниях Лутфуллин незначительно, но опережал Алиева. Наконец, на недавнем чемпионате России по прыжкам участник Олимпиады-2018 тоже оказался в тени своего более молодого визави.
Резюмируя, ставим на то, что Лутфуллин обойдет Алиева в короткой программе Финала Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает крепкий коэффициент 1,65 на такой исход.
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