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13 февраля 17:50ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у спортивных пар

После снятия Блинниковой и Карпова в заявке осталось семь дуэтов
Александр Бокулёв
Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Источник: Ольга Тимохова / ФФККР
Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Источник: Ольга Тимохова / ФФККР

Соревновательная часть Финала Гран-при России по фигурному катанию стартует в четверг, 14 февраля. Откроет турнир короткая программа среди спортивных пар.

Дата / Время: 14.02.2025, 14:00 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 36 очков
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 34
  3. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко — 34
  4. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 32
  5. Ясмина Кадырова / Илья Миронов — 28

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
  3. Анастасия Хабибуллина / Илья Княжук

Порядок выступлений

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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в короткой программе: 

  1. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко
  2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
  3. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев
  4. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук
  5. Дарья Андреева / Александр Акимов
  6. Ясмина Кадырова / Илья Миронов
  7. Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Коэффициенты букмекеров

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Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Пары. Короткая программа. Кто выше?
 12
Мишина / Галлямов — Бойкова / Козловский1,452,55
Хабибуллина / Княжук — Мухортова / Евгеньев1,273,40
Осокина / Грицаенко — Кадырова / Миронов1,751,95

Прогноз

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Разумеется, велик соблазн заиграть ставку «Кто выше» на противостояние Мишиной и Галлямова с Бойковой и Козловским. Но номинальные фавориты не дают повода в себе усомниться, а коэффициент на их лидерство не слишком впечатляет.

Если добавить риск, но увеличить котировку, резонно рассмотреть дуэль между Осокиной / Грицаенко и Кадыровой / Мироновым. Последние проводят первый совместный сезон, вследствие чего их пара местами остается сыроватой. В короткой программе ученики Тамары Москвиной прогрессируют по баллам от старта к старту, но пока не добрались до лучшего результата соперников в сезоне.

Осокина и Грицаенко набирали 73,22 балла, тогда как Кадырова и Миронова — 71,30 (а также 73,06 на чемпионате Санкт-Петербурга, где лояльность судей в среднем выше, чем на национальных стартах. Да и совместного опыта у учеников Павла Слюсаренко гораздо больше. По потенциалу они вполне могут претендовать на статус третьей спортивной пары страны, что уже не раз доказывали. О Кадыровой и Миронове так сказать нельзя.

Резюмируя, ставим на то, что Осокина и Грицаенко обойдут Кадырову и Миронова в короткой программе Финала Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает солидный коэффициент 1,75 на такой исход.

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