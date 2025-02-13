Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у спортивных пар

Разумеется, велик соблазн заиграть ставку «Кто выше» на противостояние Мишиной и Галлямова с Бойковой и Козловским. Но номинальные фавориты не дают повода в себе усомниться, а коэффициент на их лидерство не слишком впечатляет.

Если добавить риск, но увеличить котировку, резонно рассмотреть дуэль между Осокиной / Грицаенко и Кадыровой / Мироновым. Последние проводят первый совместный сезон, вследствие чего их пара местами остается сыроватой. В короткой программе ученики Тамары Москвиной прогрессируют по баллам от старта к старту, но пока не добрались до лучшего результата соперников в сезоне.

Осокина и Грицаенко набирали 73,22 балла, тогда как Кадырова и Миронова — 71,30 (а также 73,06 на чемпионате Санкт-Петербурга, где лояльность судей в среднем выше, чем на национальных стартах. Да и совместного опыта у учеников Павла Слюсаренко гораздо больше. По потенциалу они вполне могут претендовать на статус третьей спортивной пары страны, что уже не раз доказывали. О Кадыровой и Миронове так сказать нельзя.

Резюмируя, ставим на то, что Осокина и Грицаенко обойдут Кадырову и Миронова в короткой программе Финала Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает солидный коэффициент 1,75 на такой исход.