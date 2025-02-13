Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у спортивных пар

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Соревновательная часть Финала Гран-при России по фигурному катанию стартует в четверг, 14 февраля. Откроет турнир короткая программа среди спортивных пар.
Дата / Время: 14.02.2025, 14:00 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в короткой программе:
Ниже полный расклад по пяти главным фаворитам от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Пары. Короткая программа. Кто выше?
|1
|2
|Мишина / Галлямов — Бойкова / Козловский
|1,45
|2,55
|Хабибуллина / Княжук — Мухортова / Евгеньев
|1,27
|3,40
|Осокина / Грицаенко — Кадырова / Миронов
|1,75
|1,95
Разумеется, велик соблазн заиграть ставку «Кто выше» на противостояние Мишиной и Галлямова с Бойковой и Козловским. Но номинальные фавориты не дают повода в себе усомниться, а коэффициент на их лидерство не слишком впечатляет.
Если добавить риск, но увеличить котировку, резонно рассмотреть дуэль между Осокиной / Грицаенко и Кадыровой / Мироновым. Последние проводят первый совместный сезон, вследствие чего их пара местами остается сыроватой. В короткой программе ученики Тамары Москвиной прогрессируют по баллам от старта к старту, но пока не добрались до лучшего результата соперников в сезоне.
Осокина и Грицаенко набирали 73,22 балла, тогда как Кадырова и Миронова — 71,30 (а также 73,06 на чемпионате Санкт-Петербурга, где лояльность судей в среднем выше, чем на национальных стартах. Да и совместного опыта у учеников Павла Слюсаренко гораздо больше. По потенциалу они вполне могут претендовать на статус третьей спортивной пары страны, что уже не раз доказывали. О Кадыровой и Миронове так сказать нельзя.
Резюмируя, ставим на то, что Осокина и Грицаенко обойдут Кадырову и Миронова в короткой программе Финала Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает солидный коэффициент 1,75 на такой исход.
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