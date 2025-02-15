Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у женщин

Букмекеры предлагают весьма насыщенную и интересную линию на дуэли между фигуристками. Плотность в верхней части таблицы объясняет высокие коэффициенты, но мы предпочтем обратиться к разборкам во второй по силе разминке.

В частности, туда попала Вероника Яметова. Одна из самых стабильных фигуристок страны довольно неожиданно допустила несколько ошибок в короткой программе и заняла лишь десятое промежуточное место. Но характер у Яметовой крепкий, и мало сомнений в том, что она исправит ситуацию в произвольной.

Разрывы в баллах позволят ей отыграть, вероятно, не больше двух позиций. При этом аналитики предлагают сравнить Яметову с Софьей Важновой, которая вовсе находится строчкой ниже (пусть и с мизерным отставанием). Полагаем, в этой дуэли Вероника окажется сильнее. Важнова тяжеловато выглядела в короткой программе, а запаса опыта и прочности у нее пока меньше.

Резюмируя, ставим на то, что Яметова обойдет Важнову по сумме двух программ в Финале Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,60 на такой исход.