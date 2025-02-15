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15 февраля 17:52ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у женщин

Ставим на Веронику Яметову
Александр Бокулёв
Вероника Яметова. Источник: ФФККР
Вероника Яметова. Источник: ФФККР

Последний комплект медалей Финала Гран-при России по фигурному катанию в воскресенье, 16 февраля, разыграют женщины-одиночницы. Анализируем котировки легальных букмекеров на произвольную программу.

Дата / Время: 16.02.2025, 13:45 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Аделия Петросян — 36 очков
  2. Анна Фролова — 36
  3. Алина Горбачёва — 34
  4. Вероника Яметова — 32
  5. Дарья Садкова — 30

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Аделия Петросян
  2. Дарья Садкова
  3. Алина Горбачёва

Результаты короткой программы

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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова: 

  1. Софья Муравьёва — 77,01 балла
  2. Алина Горбачёва — 76,76
  3. Аделия Петросян — 75,91
  4. Анна Фролова — 74,89
  5. Софья Акатьева — 74,09
  6. Ксения Гущина — 71,13
  7. Дарья Садкова — 71,12
  8. Елизавета Куликова — 68,07
  9. Мария Агаева — 67,17
  10. Вероника Яметова — 64,84
  11. Софья Важнова — 64,43
  12. Ксения Синицына — 60,84

Коэффициенты букмекеров

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Ниже сравнительная линия перед произвольной программой от компании FONBET.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Женщины. Кто выше по сумме двух программ?
 12
Аделия Петросян — Любая другая1,115,50
Софья Муравьёва — Алина Горбачёва1,722,00
Дарья Садкова — Алина Горбачёва1,602,20
Софья Муравьёва — Дарья Садкова1,722,00
Дарья Садкова — Софья Акатьева1,402,75
Софья Акатьева — Анна Фролова1,751,95
Анна Фролова — Ксения Гущина1,154,70
Ксения Гущина — Вероника Яметова1,273,40
Вероника Яметова — Софья Важнова1,602,20
Софья Важнова — Елизавета Куликова1,522,35
Елизавета Куликова — Мария Агаева2,001,72
Мария Агаева — Ксения Синицына1,253,50

Прогноз

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Букмекеры предлагают весьма насыщенную и интересную линию на дуэли между фигуристками. Плотность в верхней части таблицы объясняет высокие коэффициенты, но мы предпочтем обратиться к разборкам во второй по силе разминке.

В частности, туда попала Вероника Яметова. Одна из самых стабильных фигуристок страны довольно неожиданно допустила несколько ошибок в короткой программе и заняла лишь десятое промежуточное место. Но характер у Яметовой крепкий, и мало сомнений в том, что она исправит ситуацию в произвольной.

Разрывы в баллах позволят ей отыграть, вероятно, не больше двух позиций. При этом аналитики предлагают сравнить Яметову с Софьей Важновой, которая вовсе находится строчкой ниже (пусть и с мизерным отставанием). Полагаем, в этой дуэли Вероника окажется сильнее. Важнова тяжеловато выглядела в короткой программе, а запаса опыта и прочности у нее пока меньше.

Резюмируя, ставим на то, что Яметова обойдет Важнову по сумме двух программ в Финале Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,60 на такой исход.

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