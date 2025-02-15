Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогноз и коэффициенты на произвольную программу у женщин

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Последний комплект медалей Финала Гран-при России по фигурному катанию в воскресенье, 16 февраля, разыграют женщины-одиночницы. Анализируем котировки легальных букмекеров на произвольную программу.
Дата / Время: 16.02.2025, 13:45 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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После первых прокатов в Финале Гран-при России турнирная таблица такова:
Ниже сравнительная линия перед произвольной программой от компании FONBET.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Женщины. Кто выше по сумме двух программ?
|1
|2
|Аделия Петросян — Любая другая
|1,11
|5,50
|Софья Муравьёва — Алина Горбачёва
|1,72
|2,00
|Дарья Садкова — Алина Горбачёва
|1,60
|2,20
|Софья Муравьёва — Дарья Садкова
|1,72
|2,00
|Дарья Садкова — Софья Акатьева
|1,40
|2,75
|Софья Акатьева — Анна Фролова
|1,75
|1,95
|Анна Фролова — Ксения Гущина
|1,15
|4,70
|Ксения Гущина — Вероника Яметова
|1,27
|3,40
|Вероника Яметова — Софья Важнова
|1,60
|2,20
|Софья Важнова — Елизавета Куликова
|1,52
|2,35
|Елизавета Куликова — Мария Агаева
|2,00
|1,72
|Мария Агаева — Ксения Синицына
|1,25
|3,50
Букмекеры предлагают весьма насыщенную и интересную линию на дуэли между фигуристками. Плотность в верхней части таблицы объясняет высокие коэффициенты, но мы предпочтем обратиться к разборкам во второй по силе разминке.
В частности, туда попала Вероника Яметова. Одна из самых стабильных фигуристок страны довольно неожиданно допустила несколько ошибок в короткой программе и заняла лишь десятое промежуточное место. Но характер у Яметовой крепкий, и мало сомнений в том, что она исправит ситуацию в произвольной.
Разрывы в баллах позволят ей отыграть, вероятно, не больше двух позиций. При этом аналитики предлагают сравнить Яметову с Софьей Важновой, которая вовсе находится строчкой ниже (пусть и с мизерным отставанием). Полагаем, в этой дуэли Вероника окажется сильнее. Важнова тяжеловато выглядела в короткой программе, а запаса опыта и прочности у нее пока меньше.
Резюмируя, ставим на то, что Яметова обойдет Важнову по сумме двух программ в Финале Гран-при России. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,60 на такой исход.
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