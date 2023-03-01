Ведомости
Мужской спринт, 2 марта: прогнозы и коэффициенты на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве

Йоханнес Бе выиграл все шесть спринтерских гонок в сезоне
Александр Бокулёв
Йоханнес Бе. Источник: IBU
Йоханнес Бе. Источник: IBU

В четверг, 2 марта, после мирового первенства возобновится Кубок мира по биатлону. Седьмой этап в чешском Нове-Место-на-Мораве начнется мужским спринтом на 10 км с двумя огневыми рубежами. Удержит ли Йоханнес Бе сумасшедшую форму после чемпионата мира? Рассказываем о предложениях букмекеров на предстоящую гонку.

Дата / Время: 02.03.2023, 18:10 мск.

Стадион: Vysočina Arena

Прямая трансляция: Eurosport, «Okko Спорт», официальный сайт IBU

Призеры последних спринтов

Свернуть
  • Оберхоф, ЧМ-2022. Йоханнес Бе (Норвегия), Тарьей Бе (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия)
  • Антхольц. Йоханнес Бе (Норвегия), Мартин Понсилуома (Швеция), Стурла Легрейд (Норвегия)
  • Поклюка. Йоханнес Бе (Норвегия), Тарьей Бе (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия)
  • Анси. Йоханнес Бе (Норвегия), Стурла Легрейд (Норвегия), Бенедикт Долль (Германия)
  • Хохфильцен. Йоханнес Бе (Норвегия), Эмильен Жаклен (Франция), Стурла Легрейд (Норвегия)

Расклады перед гонкой

Свернуть

Йоханнес Бе выиграл все шесть спринтов в нынешнем сезоне и с большим отрывом возглавляет зачет Кубка мира в этой дисциплине, как и тотал. Всего в спринтерских гонках норвежцы уже забрали 14 из 18 медалей.

На чемпионате мира в Оберхофе представители сборной Норвегии вовсе заняли пять мест в топ-6. Между ними затесался только украинец Дмитрий Пидручный, что помогло ему попасть в расширенный список претендентов на медаль в Нове-Место от букмекеров.

Но главным фаворитом контор, разумеется, остается Йоханнес Бе. Его основными конкурентами считают норвежцев Стурлу Легрейда и Тарьея Бе, шведов Мартина Понсилуому и Себастьяна Самуэльссона.

Напоминаем, что российские и белорусские биатлонисты не выступают в нынешнем сезоне Кубка мира из-за отстранения, наложенного IBU по рекомендации МОК.

Ставка на победителя

Свернуть

Котировки на победу Бе-младшего в этот раз довольно вариативны: от 1,15 до 1,70. Самый высокий коэффициент обнаружили у «1хСтавка». Следующие четыре котировки в этой же конторе таковы: Самуэльссон - 5,55; Легрейд - 7,60; Понсилуома - 7,60; Т. Бе - 21,00; Фийон-Майе - 21,00.

Кто победит?

Свернуть
 

Й. Бе

Самуэльссон

Легрейд

Понсилуома

Т. Бе

Фийон-Майе

«Бетсити»

1,40

8,00

8,00

12,00

16,00

23,00

«Фонбет»

1,45

-

6,00

12,50

15,50

-

«1хСтавка»

1,67

5,55

7,60

7,60

21,00

21,00

Кто станет призером?

Свернуть

Букмекерская контора «Олимп» предложила широкую линию на попадание в тройку призеров предстоящего спринта. Вот некоторые примеры:

БиатлонистКоэффициент
Й. Бе1,15
С. Самуэльссон1,66
С. Легрейд1,86
М. Понсилуома1,86
К. Фийон-Майе4,55
Т. Бе4,55
В. Кристиансен5,55
Й. Дале6,55
Б. Долль6,55
Д. Пидручный26,00

Ставка «Кто выше»

Свернуть

PARI выделяет множество вариантов для такой ставки. Приводим часть из них:

Этап КМ по биатлону в Нове-Место. Спринт. Мужчины. Кто выше? 
 

1

2

Й. Бе - Легрейд

1,16

4,50

Й. Бе - Понсилуома

1,05

7,70

Самуэльссон - Понсилуома

1,55

2,30

Т. Бе - Кристиансен

1,60

2,20

Крчмар - Пидручный

1,45

2,55

Фийон-Майе - Долль

1,48

2,45

Стартовый лист

Свернуть

2. Йоханнес Бе (Норвегия)…

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)…

8. Йоханнес Дале (Норвегия)…

16. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)…

21. Тарьей Бе (Норвегия)…

29. Дмитрий Пидручный (Украина)…

36. Мартин Понсилуома (Швеция)…

41. Себастьян Самуэльссон (Швеция)…

50. Кентен Фийон-Майе (Франция)…

52. Бенедикт Долль (Германия)

UPD: результат

Свернуть

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в таком порядке: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шостад Кристиансен.

Новое