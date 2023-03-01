Мужской спринт, 2 марта: прогнозы и коэффициенты на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве

Йоханнес Бе выиграл все шесть спринтов в нынешнем сезоне и с большим отрывом возглавляет зачет Кубка мира в этой дисциплине, как и тотал. Всего в спринтерских гонках норвежцы уже забрали 14 из 18 медалей.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ С QIWI

На чемпионате мира в Оберхофе представители сборной Норвегии вовсе заняли пять мест в топ-6. Между ними затесался только украинец Дмитрий Пидручный, что помогло ему попасть в расширенный список претендентов на медаль в Нове-Место от букмекеров.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ НА iOS

Но главным фаворитом контор, разумеется, остается Йоханнес Бе. Его основными конкурентами считают норвежцев Стурлу Легрейда и Тарьея Бе, шведов Мартина Понсилуому и Себастьяна Самуэльссона.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Напоминаем, что российские и белорусские биатлонисты не выступают в нынешнем сезоне Кубка мира из-за отстранения, наложенного IBU по рекомендации МОК.