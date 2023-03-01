Мужской спринт, 2 марта: прогнозы и коэффициенты на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве

В четверг, 2 марта, после мирового первенства возобновится Кубок мира по биатлону. Седьмой этап в чешском Нове-Место-на-Мораве начнется мужским спринтом на 10 км с двумя огневыми рубежами. Удержит ли Йоханнес Бе сумасшедшую форму после чемпионата мира? Рассказываем о предложениях букмекеров на предстоящую гонку.
Дата / Время: 02.03.2023, 18:10 мск.
Стадион: Vysočina Arena
Прямая трансляция: Eurosport, «Okko Спорт», официальный сайт IBU
Йоханнес Бе выиграл все шесть спринтов в нынешнем сезоне и с большим отрывом возглавляет зачет Кубка мира в этой дисциплине, как и тотал. Всего в спринтерских гонках норвежцы уже забрали 14 из 18 медалей.
На чемпионате мира в Оберхофе представители сборной Норвегии вовсе заняли пять мест в топ-6. Между ними затесался только украинец Дмитрий Пидручный, что помогло ему попасть в расширенный список претендентов на медаль в Нове-Место от букмекеров.
Но главным фаворитом контор, разумеется, остается Йоханнес Бе. Его основными конкурентами считают норвежцев Стурлу Легрейда и Тарьея Бе, шведов Мартина Понсилуому и Себастьяна Самуэльссона.
Напоминаем, что российские и белорусские биатлонисты не выступают в нынешнем сезоне Кубка мира из-за отстранения, наложенного IBU по рекомендации МОК.
Котировки на победу Бе-младшего в этот раз довольно вариативны: от 1,15 до 1,70. Самый высокий коэффициент обнаружили у «1хСтавка». Следующие четыре котировки в этой же конторе таковы: Самуэльссон - 5,55; Легрейд - 7,60; Понсилуома - 7,60; Т. Бе - 21,00; Фийон-Майе - 21,00.
Й. Бе
Самуэльссон
Легрейд
Понсилуома
Т. Бе
Фийон-Майе
|«Бетсити»
1,40
8,00
8,00
12,00
16,00
23,00
|«Фонбет»
1,45
-
6,00
12,50
15,50
-
|«1хСтавка»
1,67
5,55
7,60
7,60
21,00
21,00
Букмекерская контора «Олимп» предложила широкую линию на попадание в тройку призеров предстоящего спринта. Вот некоторые примеры:
|Биатлонист
|Коэффициент
|Й. Бе
|1,15
|С. Самуэльссон
|1,66
|С. Легрейд
|1,86
|М. Понсилуома
|1,86
|К. Фийон-Майе
|4,55
|Т. Бе
|4,55
|В. Кристиансен
|5,55
|Й. Дале
|6,55
|Б. Долль
|6,55
|Д. Пидручный
|26,00
PARI выделяет множество вариантов для такой ставки. Приводим часть из них:
|Этап КМ по биатлону в Нове-Место. Спринт. Мужчины. Кто выше?
1
2
|Й. Бе - Легрейд
1,16
4,50
|Й. Бе - Понсилуома
1,05
7,70
|Самуэльссон - Понсилуома
1,55
2,30
|Т. Бе - Кристиансен
1,60
2,20
|Крчмар - Пидручный
1,45
2,55
|Фийон-Майе - Долль
1,48
2,45
2. Йоханнес Бе (Норвегия)…
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)…
8. Йоханнес Дале (Норвегия)…
16. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)…
21. Тарьей Бе (Норвегия)…
29. Дмитрий Пидручный (Украина)…
36. Мартин Понсилуома (Швеция)…
41. Себастьян Самуэльссон (Швеция)…
50. Кентен Фийон-Майе (Франция)…
52. Бенедикт Долль (Германия)
Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в таком порядке: Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шостад Кристиансен.