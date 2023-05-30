"Крыльям" нужно побеждать "Спартак", а "Факел" может устроить поражение: кто попадет в стыковые матчи РПЛ

Партнерский проект
В чемпионате России по футболу осталось провести один тур. Чемпион и два главных неудачника сезона уже известны - осталось определить серебряного и бронзового призеров, а также пару участников стыковых матчей с представителями Первой лиги. Все расклады в медальной группе мы разобрали в отдельном тексте, а здесь оцениваем шансы команд, занимающих с 12-го по 14-е место. “Урал”, разгромив на выезде “Химки”, уже обезопасился от двух дополнительных игр.
В 29-м туре состоялся один из ключевых матчей в борьбе за выживание в РПЛ. Воронежский “Факел”, одержав дома победу над “Крыльями Советов” (2:1), покинул нижнюю четверку в таблице. Самарцы, соответственно, в нее опустились. Важнейшее очко в выездном матче со “Спартаком” набрал “Пари НН”. Но команда Сергея Юрана по-прежнему отстает от основных конкурентов: от “КС” на два очка, от “Факела” - на три.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|2. ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|3. Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|4. Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|5. Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|6. Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|7. Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|8. Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|9. Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|10. Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|11. Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|12. Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|13. Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|14. Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|15. Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|16. Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут в один день и одно время - 3 июня в 17:00 по московскому времени. Самый простой соперник - у “Пари НН”. “Химки” давно лишились шансов на выживание в Премьер-лиге и безвольно доигрывают сезон. В то же время “Крыльям” с “Факелом” предстоит испытание топами. Волжане примут рвущийся на пьедестал “Спартак”, тогда как воронежцы навестят чемпиона последних пяти лет.
Аналитики букмекерских контор предсказуемо считают фаворитом матча в Самаре “Спартак”. На победу “Крыльев” легальные БК дают коэффициенты до 3,40, а на “Спартак” - чуть больше двойки.
Несмотря на отсутствие мотивации у “Зенита”, именно ему отдают предпочтение аналитики в игре с “Факелом”. Коэффициент на победу первой команды не превышает 1,70 (на гостей он почти в три раза выше).
Еще более серьезный перекос в котировках на матч в Нижнем. Коэффициенты на “Химки” в четыре раза выше, чем на “Пари”.
Такое тоже возможно, если:
В таком случае придется сравнивать дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд в силу вступают следующие параметры:
“Факел”: “Крылья Советов" (1:1, 2:1) - 4 очка, “Пари НН” (1:3, 1:0) - 3 очка
“Крылья Советов”: “Факел” (1:1, 1:2) - 1 очко, “Пари НН” (2:1, 1:2) - 3 очка
“Пари НН”: “Факел” (3:1, 0:1) - 3 очка, “Крылья Советов” (1:2, 2:1) - 3 очка
Таким образом, при равенстве очков у трех команд преимущество получит “Факел”, набравший 7 очков в матчах с конкурентами. Это значит, что при определенных раскладах его устроит и поражение в Петербурге.
В самом невыгодном положении находятся “Крылья”: ничья со “Спартаком” ничего волжанам не даст. В этом случае “Факел”, даже проиграв, опередит их по “личкам”. И “Химки” скорее всего - тоже. Мало того, даже победа не гарантирует Самаре выход из опасной зоны, если воронежцы не проиграют чемпиону.
