"Крыльям" нужно побеждать "Спартак", а "Факел" может устроить поражение: кто попадет в стыковые матчи РПЛ

Шансы "Факела", "Крыльев Советов" и "Пари НН", полный расклад
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт "Крыльев Советов"

В чемпионате России по футболу осталось провести один тур. Чемпион и два главных неудачника сезона уже известны - осталось определить серебряного и бронзового призеров, а также пару участников стыковых матчей с представителями Первой лиги. Все расклады в медальной группе мы разобрали в отдельном тексте, а здесь оцениваем шансы команд, занимающих с 12-го по 14-е место. “Урал”, разгромив на выезде “Химки”, уже обезопасился от двух дополнительных игр.

Положение команд после 29 тура

Свернуть

В 29-м туре состоялся один из ключевых матчей в борьбе за выживание в РПЛ. Воронежский “Факел”, одержав дома победу над “Крыльями Советов” (2:1), покинул нижнюю четверку в таблице. Самарцы, соответственно, в нее опустились. Важнейшее очко в выездном матче со “Спартаком” набрал “Пари НН”. Но команда Сергея Юрана по-прежнему отстает от основных конкурентов: от “КС” на два очка, от “Факела” - на три. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит29207273-2067
2. ЦСКА29167652-2655
3. Спартак29159560-3754
4. Ростов29158647-4053
5. Ахмат291541049-3749
6. Краснодар29138860-4447
7. Динамо291361049-4245
8. Оренбург291341255-5543
9. Локомотив291261151-4542
10. Сочи291151337-5338
11. Урал29961432-4533
12. Факел296121136-4730
13. Крылья Советов29781431-4529
14. Пари НН29761631-5027
15. Химки29461925-6518
16. Торпедо29342221-5813

Оставшиеся матчи претендентов

Свернуть

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут в один день и одно время - 3 июня в 17:00 по московскому времени. Самый простой соперник - у “Пари НН”. “Химки” давно лишились шансов на выживание в Премьер-лиге и безвольно доигрывают сезон. В то же время “Крыльям” с “Факелом” предстоит испытание топами. Волжане примут рвущийся на пьедестал “Спартак”, тогда как воронежцы навестят чемпиона последних пяти лет.

  • “Крылья Советов” - “Спартак”
  • “Зенит” - “Факел”
  • “Пари НН” - “Химки”

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики букмекерских контор предсказуемо считают фаворитом матча в Самаре “Спартак”. На победу “Крыльев” легальные БК дают  коэффициенты  до 3,40, а на “Спартак” - чуть больше двойки. 

Несмотря на отсутствие мотивации у “Зенита”, именно ему отдают предпочтение аналитики в игре с “Факелом”. Коэффициент на победу первой команды не превышает 1,70 (на гостей он почти в три раза выше).

Еще более серьезный перекос в котировках на матч в Нижнем. Коэффициенты на “Химки” в четыре раза выше, чем на “Пари”. 

Как играли раньше соперники?

Свернуть
  • До ноябрьской победы в Кубке России (2:1) “Крылья” проиграли “Спартаку” 9 матчей подряд.
  • Последнее поражение от “Факела” “Зенит” потерпел еще в прошлом веке - 0:1 в 1997 году. Впоследствии команды встречались 7 раз: 5 побед петербуржцев и всего 2 ничьи.
  • Из 11 матчей в ФНЛ, РПЛ и Кубке “Химки” выиграли у “Пари” только две, причем одну из них - по пенальти, и уступили 6 раз.

А если три команды наберут поровну очков?

Свернуть

Такое тоже возможно, если:

  1. “Пари НН” выиграет;
  2. “Крылья” сыграют вничью;
  3. "Факел проиграет.

В таком случае придется сравнивать дополнительные показатели. При равенстве очков у двух и более команд в силу вступают следующие параметры:

  • результаты игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
  • наибольшее число побед во всех матчах;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
  • наибольшее число забитых голов во всех матчах.

Результаты личных встреч

Свернуть

“Факел”: “Крылья Советов" (1:1, 2:1) - 4 очка, “Пари НН” (1:3, 1:0) - 3 очка

“Крылья Советов”: “Факел” (1:1, 1:2) - 1 очко, “Пари НН” (2:1, 1:2) - 3 очка

“Пари НН”: “Факел” (3:1, 0:1) - 3 очка, “Крылья Советов” (1:2, 2:1) - 3 очка

Таким образом, при равенстве очков у трех команд преимущество получит “Факел”, набравший 7 очков в матчах с конкурентами. Это значит, что при определенных раскладах его устроит и поражение в Петербурге. 

В самом невыгодном положении находятся “Крылья”: ничья со “Спартаком” ничего волжанам не даст. В этом случае “Факел”, даже проиграв, опередит их по “личкам”. И “Химки” скорее всего - тоже. Мало того, даже победа не гарантирует Самаре выход из опасной зоны, если воронежцы не проиграют чемпиону.

Крылья Советов - Спартак, прогноз на 3 июня: коэффициенты и ставки на матч РПЛ
Крылья Советов - Спартак, прогноз на 3 июня: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Новое