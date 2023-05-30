"Крыльям" нужно побеждать "Спартак", а "Факел" может устроить поражение: кто попадет в стыковые матчи РПЛ

Аналитики букмекерских контор предсказуемо считают фаворитом матча в Самаре “Спартак”. На победу “Крыльев” легальные БК дают коэффициенты до 3,40, а на “Спартак” - чуть больше двойки.

Несмотря на отсутствие мотивации у “Зенита”, именно ему отдают предпочтение аналитики в игре с “Факелом”. Коэффициент на победу первой команды не превышает 1,70 (на гостей он почти в три раза выше).

Еще более серьезный перекос в котировках на матч в Нижнем. Коэффициенты на “Химки” в четыре раза выше, чем на “Пари”.