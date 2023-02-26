Ведомости
Урал - Ростов, 27 февраля: прогноз и ставка на матч Кубка России

Фолов будет много. А голов?
Валентин Васильев

Последнюю зимнюю неделю перед приходом весны в России откроет тройка матчей FONBET Кубка России по футболу. В Екатеринбурге пройдет  второй раунд противостояния «Урала» и «Ростова». После первого в этой паре и близко ничего не ясно. На кого и что бы тут поставить? Рассказываем.

Дата / Время: 27.02.2023, 17:00 мск.

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Прямая трансляция: «Матч ТВ»

Потери

«Урал»: Коновалов (травма)

«Ростов»: Медведев (травма)

Последние матчи команд

  • «Ростов» - «Урал» - 1:1, Кубок России, 22.02.2023
  • «Ростов» - «Урал» - 1:2, РПЛ, 14.10.2022
  • «Ростов» - «Урал» - 1:4, РПЛ, 11.12.2021
  • «Урал» - «Ростов» - 1:1, РПЛ, 27.08.2021
  • «Урал» - «Ростов» - 1:0, РПЛ, 10.05.2021
  • «Ростов» - «Урал» - 1:0, РПЛ, 26.08.2020

Расклады перед матчем

После первого официального матча команд в 2023 году Валерий Карпин остался крайне недоволен качеством газона на главной арене Ростова-на-Дону. По мнению главного тренера южан, именно поле помешало его футболистам показать более или менее качественный футбол в противостоянии с «Уралом». Действительно, игра в полной мере соответствовала клише «весенний футбол» и оставила открытым вопрос, кто же в этой паре лучше. Ответ на него даст ответная встреча команд в Екатеринбурге. 

урал-ростов.jpg
Источник: официальный сайт “Урала”

Напомним, что, согласно обновленному регламенту, плей-офф в Пути регионов состоит из одного матча на каждой стадии, а в Пути РПЛ - из двух. При этом гостевые голы больше не имеют повышенного веса относительно домашних. Соответственно, выяснение отношений между «Уралом» и «Ростовом» начинается фактически с нуля. 

Ставки на тоталы

Встречи «Урала» с «Ростовом» редко обходятся совсем без голов. Но голевые фейерверки в них случаются по большим праздникам. Чаще команды ограничиваются одним-двумя забитыми мячами на пару: из шести последних матчей четыре были низовыми. Если что, «Фонбет» дает неплохой коэффициент на Тотал меньше (2,5) - 1,72.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Коэффициенты букмекеров на матч «Урал» - «Ростов» 
 Победа 1 (основное время)Ничья         (о. в.)Победа 2   (о. в.)Проход 1Проход 2
«Фонбет»2,353,30 3,051,722,12
«Марафон»2,353,303,041,722,05
«Зенит»2,503,403,001,822,10
«Бетсити»2,453,303,101,782,10
«Лига Ставок»2,483,303,001,772,05

Прогноз и ставка

Близость финала, ничья в первом матче и максималистские устремления обоих тренеров предполагают ожесточенный характер борьбы в Екатеринбурге. При этом обслужит матч один из самых суровых арбитров страны. Владиславу Безбородову в этом сезоне нет равных в РПЛ по количеству дисциплинарных санкций - 80 желтых карточек и 7 парных предупреждений за 14 игр. Легальные российские букмекеры почему-то проигнорировали в линиях тотал «горчичников», но в «Бетсити» можно поставить на предупреждение главного тренера или запасного игрока. Коэффициент - 3,60. В первом матче и Карпин, и Гончаренко получили по карточке…

карпен.jpg
Валерий Карпин. Источник: официальный сайт “Ростова”

UPD: результат

«Урал» выиграл со счетом 2:1.

Новое