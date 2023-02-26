Урал - Ростов, 27 февраля: прогноз и ставка на матч Кубка России

Последнюю зимнюю неделю перед приходом весны в России откроет тройка матчей FONBET Кубка России по футболу. В Екатеринбурге пройдет второй раунд противостояния «Урала» и «Ростова». После первого в этой паре и близко ничего не ясно. На кого и что бы тут поставить? Рассказываем.
Дата / Время: 27.02.2023, 17:00 мск.
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Прямая трансляция: «Матч ТВ»
«Урал»: Коновалов (травма)
«Ростов»: Медведев (травма)
После первого официального матча команд в 2023 году Валерий Карпин остался крайне недоволен качеством газона на главной арене Ростова-на-Дону. По мнению главного тренера южан, именно поле помешало его футболистам показать более или менее качественный футбол в противостоянии с «Уралом». Действительно, игра в полной мере соответствовала клише «весенний футбол» и оставила открытым вопрос, кто же в этой паре лучше. Ответ на него даст ответная встреча команд в Екатеринбурге.
Напомним, что, согласно обновленному регламенту, плей-офф в Пути регионов состоит из одного матча на каждой стадии, а в Пути РПЛ - из двух. При этом гостевые голы больше не имеют повышенного веса относительно домашних. Соответственно, выяснение отношений между «Уралом» и «Ростовом» начинается фактически с нуля.
Встречи «Урала» с «Ростовом» редко обходятся совсем без голов. Но голевые фейерверки в них случаются по большим праздникам. Чаще команды ограничиваются одним-двумя забитыми мячами на пару: из шести последних матчей четыре были низовыми. Если что, «Фонбет» дает неплохой коэффициент на Тотал меньше (2,5) - 1,72.
|Коэффициенты букмекеров на матч «Урал» - «Ростов»
|Победа 1 (основное время)
|Ничья (о. в.)
|Победа 2 (о. в.)
|Проход 1
|Проход 2
|«Фонбет»
|2,35
|3,30
|3,05
|1,72
|2,12
|«Марафон»
|2,35
|3,30
|3,04
|1,72
|2,05
|«Зенит»
|2,50
|3,40
|3,00
|1,82
|2,10
|«Бетсити»
|2,45
|3,30
|3,10
|1,78
|2,10
|«Лига Ставок»
|2,48
|3,30
|3,00
|1,77
|2,05
Близость финала, ничья в первом матче и максималистские устремления обоих тренеров предполагают ожесточенный характер борьбы в Екатеринбурге. При этом обслужит матч один из самых суровых арбитров страны. Владиславу Безбородову в этом сезоне нет равных в РПЛ по количеству дисциплинарных санкций - 80 желтых карточек и 7 парных предупреждений за 14 игр. Легальные российские букмекеры почему-то проигнорировали в линиях тотал «горчичников», но в «Бетсити» можно поставить на предупреждение главного тренера или запасного игрока. Коэффициент - 3,60. В первом матче и Карпин, и Гончаренко получили по карточке…
«Урал» выиграл со счетом 2:1.