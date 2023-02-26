Урал - Ростов, 27 февраля: прогноз и ставка на матч Кубка России

После первого официального матча команд в 2023 году Валерий Карпин остался крайне недоволен качеством газона на главной арене Ростова-на-Дону. По мнению главного тренера южан, именно поле помешало его футболистам показать более или менее качественный футбол в противостоянии с «Уралом». Действительно, игра в полной мере соответствовала клише «весенний футбол» и оставила открытым вопрос, кто же в этой паре лучше. Ответ на него даст ответная встреча команд в Екатеринбурге.

Источник: официальный сайт “Урала”

Напомним, что, согласно обновленному регламенту, плей-офф в Пути регионов состоит из одного матча на каждой стадии, а в Пути РПЛ - из двух. При этом гостевые голы больше не имеют повышенного веса относительно домашних. Соответственно, выяснение отношений между «Уралом» и «Ростовом» начинается фактически с нуля.

