Серия пенальти от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные ставки на футбол

Партнерский проект
В линейке недельных предложений букмекера Baltbet появилась акция «Серия пенальти». Игрокам необходимо оформить и выиграть 5 футбольных ставок в течение 2 дней. Выполнение задания позволяет заработать фрибет номиналом от 150 рублей.
Для подключения к акции необходимо соблюдать все предусмотренные правила:
1. Осуществить вход в аккаунт либо создать учетную запись в букмекерской конторе.
2. Активировать участие в промоакции «Серия пенальти».
3. Заключить 5 выигрышных пари на матчи по футболу.
В рамках акции учитываются комбинированные и одиночные ставки. Пари должно быть не менее 150 рублей с кэфом от 1.50. Участнику дается 2 дня на выполнение условий. Бонус может быть выше стандартного при высокой активности игрока на платформах букмекера.
Фрибет активен для использования на протяжении 30 дней после начисления. Он распространяется на одиночные и экспресс-ставки в прематчевой линии и лайве. Допустимый диапазон коэффициентов — от 1.40 до 100.00.
Полная информация по механике промоакции.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.04.2026 (23:59 МСК)
Игроки могут совершать пари через сайт либо приложение Baltbet.
Плюсы
Минусы
|➕ Низкий порог входа делает акцию доступной для широкой аудитории
|➖ Жесткое временное ограничение в 2 дня
|➕ Большое количество вариантов для ставок
Номинал приза традиционно невысокий. Для получения фрибета игроку приходится прокручивать сумму ставок минимум в 5 раз выше его размера. Условия сложно назвать простыми.