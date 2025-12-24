Новогодний турнир от БК БЕТ-М: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на спорт

Акция становится доступной сразу после выполнения минимальных условий:

1. Авторизуйтесь в БК «БЕТ-М» или создайте новый профиль.

2. Подтвердите участие в «Новогоднем турнире».

3. Заключайте ординары и экспрессы от 500 рублей с кэфом от 1.30.

Игроки получают по 1 баллу за каждые 500 рублей пари. Промоакция разбита на четыре недельных этапа:

1 период — до 29.12.2025.

2 период — до 05.01.2026.

3 период — до 12.01.2026.

4 период — до 19.01.2026.

На каждый недельный этап предусмотрен призовой пул 100 000 рублей. Он распределяется среди игроков, занявших места с 1-го по 50-е.