Новогодний турнир от БК БЕТ-М: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на спорт

БК «БЕТ-М» приглашает игроков принять участие в масштабном новогоднем турнире с фрибетами для лидеров рейтинга. Акция состоит из 4 этапов, в каждом из которых начисляются баллы за ставки и формируется турнирная таблица. Лучшие участники по итогам недельных зачетов получают фрибеты до 10 000 рублей.
Акция становится доступной сразу после выполнения минимальных условий:
1. Авторизуйтесь в БК «БЕТ-М» или создайте новый профиль.
2. Подтвердите участие в «Новогоднем турнире».
3. Заключайте ординары и экспрессы от 500 рублей с кэфом от 1.30.
Игроки получают по 1 баллу за каждые 500 рублей пари. Промоакция разбита на четыре недельных этапа:
На каждый недельный этап предусмотрен призовой пул 100 000 рублей. Он распределяется среди игроков, занявших места с 1-го по 50-е.
Место
Фрибет
1
10 000 ₽
2
9000 ₽
3
8000 ₽
4
6000 ₽
5
5000 ₽
6-10
3500 ₽
11-15
2500 ₽
16-20
2000 ₽
21-30
1000 ₽
31-40
700 ₽
41-50
500 ₽
На использование фрибета отводится 7 суток с момента начисления. Пари может быть одиночным или экспрессом с кэфами в диапазоне 1.10-3.50.
Главные моменты акции структурированы в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
19.01.2026 (11:59 МСК)
Для попадания пари в зачет необходимо, чтобы оно было рассчитано до 11:59 МСК текущего периода.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты распределяются между большим количеством участников
|➖ Для победы нужен активный темп игры
|➕ Без скрытых условий и сложных формул подсчета
Сезонное предложение для активных бетторов от новой букмекерской компании. В нем учитывается только оборот ставок. Исход пари не имеет значения. Акция рассчитана на игроков с любым опытом.