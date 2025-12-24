Ведомости
24 декабря 15:32
БК Бет-МФрибеты за депозит
logo

Новогодний турнир от БК БЕТ-М: фрибеты до 10 000 рублей за ставки на спорт

10000 ₽
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Гонка за фрибетами стартует прямо сейчас!

БК «БЕТ-М» приглашает игроков принять участие в масштабном новогоднем турнире с фрибетами для лидеров рейтинга. Акция состоит из 4 этапов, в каждом из которых начисляются баллы за ставки и формируется турнирная таблица. Лучшие участники по итогам недельных зачетов получают фрибеты до 10 000 рублей.

Как получить бонус БЕТ-М до 10 000 рублей в рамках промо Новогодний турнир

Акция становится доступной сразу после выполнения минимальных условий:

1. Авторизуйтесь в БК «БЕТ-М» или создайте новый профиль.

2. Подтвердите участие в «Новогоднем турнире».

3. Заключайте ординары и экспрессы от 500 рублей с кэфом от 1.30.

Игроки получают по 1 баллу за каждые 500 рублей пари. Промоакция разбита на четыре недельных этапа:

  • 1 период — до 29.12.2025.
  • 2 период — до 05.01.2026.
  • 3 период — до 12.01.2026.
  • 4 период — до 19.01.2026.

На каждый недельный этап предусмотрен призовой пул 100 000 рублей. Он распределяется среди игроков, занявших места с 1-го по 50-е.

Место

Фрибет

1

10 000 ₽

2

9000 ₽

3

8000 ₽

4

6000 ₽

5

5000 ₽

6-10

3500 ₽

11-15

2500 ₽

16-20

2000 ₽

21-30

1000 ₽

31-40

700 ₽

41-50

500 ₽

Как отыграть бонус БЕТ-М до 10 000 рублей за ставки на спорт

На использование фрибета отводится 7 суток с момента начисления. Пари может быть одиночным или экспрессом с кэфами в диапазоне 1.10-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК БЕТ-М

Главные моменты акции структурированы в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия акции

19.01.2026 (11:59 МСК)

Для попадания пари в зачет необходимо, чтобы оно было рассчитано до 11:59 МСК текущего периода.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты распределяются между большим количеством участников➖ Для победы нужен активный темп игры
➕ Без скрытых условий и сложных формул подсчета 

Заключение

Сезонное предложение для активных бетторов от новой букмекерской компании. В нем учитывается только оборот ставок. Исход пари не имеет значения. Акция рассчитана на игроков с любым опытом.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
