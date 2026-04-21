Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний



ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Билет на гонку от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки в разделе Спорт 24/7

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
200 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Примите участие в динамичном промо!

Полное содержание

  • Как получить бонус BetBoom до 100 000 рублей за ставки на быстрые игры
  • Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей в рамках промо Билет на гонку
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Турнир «Билет на гонку» от букмекера BetBoom предлагает игрокам заработать фрибеты на сумму до 100 000 рублей за активность в разделе быстрых ставок. Для участия достаточно совершать пари в разделе «Спорт 24/7», накапливать баллы и продвигаться вверх в общем зачете. По итогам промо призы распределяются среди 500 лидеров рейтинга.

Как получить бонус BetBoom до 100 000 рублей за ставки на быстрые игры

Свернуть

Для активации участия потребуется придерживаться нескольких условий:

1. Пройти регистрацию на сайте BetBoom.

2. Найти промоакцию «Билет на гонку» и начать участие.

3. Заключать пари на быстрые игры: линии, бои и системы.

4. Увеличивать количество баллов за счет объема ставок.

Подсчет очков ведется согласно следующей механике.

Тип ставок

Сумма пари

Баллы

«Линии 1», «Линии 2», «Бой 1», «Бой 2»

200 ₽

1

«Система 80», «Система 80+»

300 ₽

1

Компания BetBoom распределит 1 250 000 рублей между 500 участниками с верхних позиций рейтинга.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

75 000 ₽

3

50 000 ₽

4-13

30 000 ₽

14-20

10 000 ₽

21-80

5000 ₽

81-500

1000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 100 000 рублей в рамках промо Билет на гонку

Свернуть

На использование фрибета от «БетБум» отводится 7 дней, после чего он сгорает. Применять его разрешено для ординаров и экспрессов с коэффициентами от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Далее приведены главные правила и нюансы бонусного предложения.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

200 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.04.2026 (14:59 МСК)

Информация о количестве накопленных баллов обновляется в реальном времени.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд распределяется сразу между 500 игроками➖ Для высоких мест нужен значительный объем ставок
➕Прозрачная механика начисления баллов и мгновенное обновление рейтинга 

Заключение

Свернуть

Промо ориентировано на нишевые дисциплины, на которые редко обращают внимание бетторы и БК. Организаторы подготовили большое количество призов. Даже при умеренном обороте пари есть реальный шанс заработать фрибет.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer253 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё