БК Винлайн: 3000 рублей за комментарии в Telegram-канале WINLINE Deadlock & Marvel Rivals

Компания «Винлайн» проводит простую акцию с раздачей 21 000 рублей среди пользователей своего Telegram-канала WINLINE Deadlock & Marvel Rivals. Ежедневно организаторы выбирают 1 победителя, который получает бесплатную ставку на 3000 рублей. Чтобы претендовать на приз, нужно иметь действующую подписку и регулярно взаимодействовать с публикациями.
Для участия достаточно выполнить базовые условия акции:
1. Создать аккаунт в Winline (для новых клиентов).
2. Найти и подписаться на канал WINLINE Deadlock & Marvel Rivals.
3. Ставить реакции под каждым новым постом.
4. Писать комментарии, увеличивая шанс на победу.
5. Дождаться ежедневного розыгрыша.
В рамках предложения каждый победитель забирает бесплатную ставку на 3000 рублей. Конкурс длится 1 неделю.
Фрибеты от Winline действуют 30 дней после получения. Ограничений по выбору событий или коэффициентов не предусмотрено.
Ознакомиться с главными условиями розыгрыша можно в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
02.04.2026 (23:59 МСК)
Схожий розыгрыш можно найти в канале BetBoom Esports CS2. Там за лучший комментарий дня выдают эко-фрибет на 1200 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Нет необходимости ставить или пополнять игровой баланс
|➖ Требует времени и регулярного участия
|➕ Победители определяются каждый день
Точные критерии отбора счастливчиков не озвучены. Не исключено, что решающую роль сыграют ваше чувство юмора и понимание киберспорта. Теоретически фрибет можно получить и за 1 комментарий, ведь объем написанного не имеет значения.