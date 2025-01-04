Аналитики PARI не видят явного фаворита в матче «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»

4 января «Тоттенхэм» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 20-го тура АПЛ. Игра пройдет на домашнем стадионе «шпор» и стартует в 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что соперники имеют равные шансы на успех. Победа обеих команд оценивается коэффициентом 2.55, что соответствует вероятности 38%. Поставить на ничью можно за 3.75, вероятность такого исхода составляет примерно 24%.

По оценкам аналитиков, соперники оформят минимум три гола на двоих. Заключить пари на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.42, тотал меньше 2.5 котируется за 2.85. При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.37. Если же оба коллектива забьют по два и более раза, сыграет ставка за 3.45.

Наиболее вероятным результатом встречи считается ничья со счетом 1:1. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 9.50. Остальным результатам соответствуют двузначные коэффициенты.

«Ньюкасл» входит в лидирующую группу команд в таблице АПЛ. «Тоттенхэм» находится в начале второй десятки. Шансы «сорок» и «шпор» стать чемпионами Англии котируются за 100.00 и 500.00 соответственно.