PARI: PARIVISION выбьет Team Liquid из BLAST Slam II по Dota 2

6 февраля на турнире BLAST Slam II по Dota 2 пройдут матчи 1/8 финала. В одном из поединков сойдутся два лидера сезона — PARIVISION и Team Liquid. Их встреча состоится в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что преимущество будет на стороне PARIVISION. Серия пройдет в формате best-of-3.

В первом раунде плей-офф PARIVISION без проблем разобралась с Talon, переиграв оппонента со счетом 2:0. Поставить на проход коллектива Satanic в четвертьфинал можно с котировкой 1.57. Команды уже встречались друг с другом в конце января — тогда PARIVISION победила со счетом 2:1. На такой же счет в пользу коллектива из СНГ в грядущем матче аналитики дают коэффициент 3.30. Сухую победу PARIVISION можно взять за 2.65. На трех из шести картах PARIVISION на этом турнире было суммарно сделано менее 47 фрагов. Поставить на исход, при котором на первой карте против Liquid также будет менее 47.5 фрагов, можно с котировкой 2.04.

Для Team Liquid это будет первый матч в плей-офф BLAST Slam II. Состав Nisha стал единственной командой группового этапа, которой удалось обыграть Tundra. Поставить на успех Liquid в грядущей встрече можно с котировкой 2.41. Коэффициент на европейский ростер с форой по картам (+1.5) составляет 1.43, а с форой (-1.5) — 4.40. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Обратный исход доступен за 1.80.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава из СНГ. На победу PARIVISION приходится около 97% от общего объема ставок на исход поединка, на Liquid — 3%.

На итоговое чемпионство PARIVISION на BLAST Slam II аналитики дают котировку 9.00. Вероятность того, что трофей завоюет Team Liquid, оценивается коэффициентом 9.50.