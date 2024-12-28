PARI: «Ливерпуль» — явный фаворит матча АПЛ с «Вест Хэмом»

29 декабря «Вест Хэм» и «Ливерпуль» встретятся в матче 19-го тура АПЛ. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 20:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Коэффициент на успех «Ливерпуля» — 1.38, что соответствует примерно 69% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Вест Хэм», можно за 7.30 (около 13%). Ничья котируется за 5.20 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе команды Арне Слота. На «Ливерпуль» приходится около 99% от общего объема на исход игры.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.42. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.85.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Вест Хэм», и «Ливерпуль», сыграет коэффициент 1.60. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.25.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа гостей 2:0 или 2:1 за 9.00. На то, что счет в матче откроют мерсисайдцы, можно поставить за 1.35. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 3.25.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команда Арне Слота опережает ближайшего преследователя — «Арсенал» — на шесть очков, имея при этом игру в запасе. «Мерсисайдцы» не проигрывали с сентября.

«Вест Хэм» набрал 23 очка и занимает 13-е место. «Молотобойцы» не проигрывают четыре матча подряд, а в последнем туре обыграли главного аутсайдера — «Саутгемптон» (1:0).