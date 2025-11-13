Клиенты PARI ставят на «Ак Барс» в матче КХЛ с московским «Динамо»

13 ноября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Ак Барс» и московское «Динамо». Игра пройдет в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

По оценке букмекеров, больше шансов на успех у команды из Казани. На победу «Ак Барса» в основное время можно поставить за 2.30 — это примерно 42% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивают по коэффициенту 4.40 (приблизительно 22%).

Котировки на победу казанцев с учетом овертайма составляют 1.80. На итоговый успех москвичей можно сделать ставку с коэффициентом 2.00.

Клиенты PARI склоняются к тому, что победит «Ак Барс». На успех команды Анвара Гатиятулина по итогам 60 минут приходится около 47% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 34% сделано на «Динамо», еще приблизительно 19% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 80% на 20% в пользу казанского клуба.

Аналитики склоняются к тому, что матч не будет результативным. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.15, обратный исход доступен за 1.70.

У «Ак Барса» 16 побед в 25 играх и вторая строчка в турнирной таблице Восточной конференции. Поставить на чемпионство казанцев можно за 7.50. На то, что «барсы» станут первыми на Востоке, предлагают котировку 4.10.

«Динамо» одержало 15 побед в 24 матчах, москвичи занимают пятое место в Западной конференции. Команда Алексея Кудашова проиграла две последние встречи. Букмекеры оценивают шансы бело-голубых выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 15.00. На то, что «Динамо» станет первыми на Западе, предлагают заключить пари за 8.00.