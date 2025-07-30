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30 июля 13:33ГлавнаяНовости

Пользователь PARI поставил 200 000 рублей на матч «Ахмата» и «Зенита» в первом туре Кубка России

Петербуржцы — очевидные фавориты
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В среду, 30 июля, в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу грозненский «Ахмат» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке экспертов, фаворитом сегодняшнего матча считаются гости. Поставить на победу «Зенита» в основное время можно по коэффициенту 1.78, что соответствует приблизительно 54% вероятности. Шансы на успех «Ахмата» оцениваются котировкой 5.00 (около 19% вероятности). Ничья в линии PARI доступна за 3.60 (примерно 27%).

Что касается итогового исхода матча с учетом возможной серии пенальти, то на победу «Зенита» установлен коэффициент 1.42, что эквивалентно примерно 67% вероятности. Если же по итогам встречи два очка наберут грозненцы, сыграет ставка за 2.85 (около 33%).

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Клиенты PARI и вовсе считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 98% приходится на победу гостей.

По оценкам аналитиков, болельщики в сегодняшнем матче могут стать свидетелями как предельно осторожного, так и результативного футбола. Если в матче будет забито не более двух голов, сыграет ставка за 1.90 — точно такой коэффициент установлен и на тотал больше 2.5 голов. Вероятность обмена забитыми мячами оценивается котировкой 1.82, тогда как в обратном случае сыграет ставка за 1.98. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от «Зенита» можно по коэффициенту 1.83, на то, что как минимум один мяч на свой счет запишут игроки «Ахмата» — по коэффициенту 1.57.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является ничья 1:1 — этот исход доступен по коэффициенту 7.00. Минимальное поражение грозненцев оценивается котировкой 7.50, нулевая ничья — котировкой 8.00. Победы петербуржцев со счетом 2:0 и 2:1 доступны за 8.50 и 9.50 соответственно. Самыми вероятными авторами голов в матче являются форварды «Зенита» Матео Кассьерра (2.30), Лусиано Гонду (2.50) и Александр Соболев (2.80). Среди игроков «Ахмата» наибольшие шансы отличиться у Георгия Мелкадзе— поставить на его гол можно по коэффициенту 4.00.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «АХМАТ» — «ЗЕНИТ»

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, поставив на «Ахмат» с форой (+1). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.75.

Сегодняшняя встреча станет уже 44-й в истории противостояния между «Ахматом» и «Зенитом». На данный момент баланс в этих матчах на стороне сине-бело-голубых: 24 победы, 11 ничьих и восемь поражений при разнице мячей 76:36. Что же касается Кубка России, то в последний раз в этом турнире команды встречались в розыгрыше прошлого сезона. Тогда в обоих матчах четвертьфинала Пути РПЛ сильнее оказались петербуржцы, одержавшие две победы с общим счетом 5:1.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд по ходу турнира. «Зенит» и «Ахмат» вместе с «Рубином» и «Оренбургом» попали в группу A. Именно команда Сергея Семака считается фаворитом в борьбе за выход в плей-офф с первого места. Поставить на это можно по коэффициенту 1.30, тогда как шансы «Ахмата» на победу в группе оценены котировкой 9.15. «Зенит» также является главным фаворитом и на победу во всем турнире — соответствующая ставка доступна за 3.20. Что касается «Ахмата», то на триумф грозненцев в Кубке установлен коэффициент 50.00, на выход в финал — коэффициент 22.00.

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