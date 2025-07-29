Ахмат — Зенит, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

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В прошлом розыгрыше FONBET Кубка России «Зенит» даже не добрался до суперфинала. В новом сезоне питерцы намерены наверстать упущенное в обоих национальных турнирах. Очередной поход за трофеем сине-бело-голубые начинают в Грозном. Прикинем шансы сторон в этом противостоянии.
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Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 1-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|8
|12
|23
|36-76
|«Зенит»
|23
|12
|8
|76-36
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|20.07.2025
|«Ахмат»
0:2
«Рубин»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Ахмат»
2:0
«Урал»
Стыковые матчи
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|13.07.2025
|«Зенит»
7:1
«Воеводина»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Зенит»
5:2
«Сьон»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Зенит»
1:2
«Балтика»
Товарищеский матч
В Санкт-Петербурге остались крайне недовольны отсутствием трофеев у «Зенита» к 100-летнему юбилею клуба. Так что в новый сезон команда Сергея Семака вошла с реваншистскими настроениями. Расслабленности и недооценке соперника больше вроде бы нет места. Но и слаженной комбинационной игры пока у сине-бело-голубых не прослеживается. Отсюда и проблемы с набором очков. «Ростов» на своем поле «Зенит» дожал, а вот в Казани упустил победу, ведя в счете в два мяча.
В Кубке посреди недели Семак наверняка даст сыграть футболистам, обделенным практикой на старте чемпионата. Это значит, что настрой у гостей будет максимальным. И это плохая новость для хозяев. Очевидно, что на этой неделе для «Ахмат» важнее игра РПЛ с махачкалинским «Динамо». Соответственно, состав у Сторожука будет экспериментальным. Но подбор исполнителей в наступательной линии позволяет грозненцам понадеяться хотя бы на один гол. Тем более соперник в пяти последних матчах, включая товарищеские, неизменно пропускал и забивал. А коэффициент на ОЗ в FONBET весьма неплохой - 1.87.
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В прямом эфире игру в Грозном покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: нет
«Зенит»: Луис Энрике, Зделар, Караваев, Москвичев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Зенит»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|16. Адамов
|Вратарь
|Защитник
|40. Уциев
|23. Адамов
|Защитник
|Защитник
|5. Шатара
|28. Алип
|Защитник
|Защитник
|6. Сидоров
|57. Лобов
|Защитник
|Защитник
|55. Тодорович
|66. Вега
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|4. Горшков
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|51. Шилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Самородов
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|32. Лусиано
|Нападающий
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Александр Сторожук
|Сергей Семак
|Главный тренер
Успех хозяев поля сулит беттору, поставившему на них, более чем пятикратный выигрыш. Коэффициент на фаворита составляет 1.65. При ничьей FONBET умножит номинал соответствующей ставки на четыре.
Питерцы выиграли у грозненцев восемь последних матчей (один - по пенальти). Понятно, что им и отдают предпочтение эксперты.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в Грозном в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена» или на билетных онлайн-ресурсах.