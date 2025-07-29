Ахмат — Зенит, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В Санкт-Петербурге остались крайне недовольны отсутствием трофеев у «Зенита» к 100-летнему юбилею клуба. Так что в новый сезон команда Сергея Семака вошла с реваншистскими настроениями. Расслабленности и недооценке соперника больше вроде бы нет места. Но и слаженной комбинационной игры пока у сине-бело-голубых не прослеживается. Отсюда и проблемы с набором очков. «Ростов» на своем поле «Зенит» дожал, а вот в Казани упустил победу, ведя в счете в два мяча.

В Кубке посреди недели Семак наверняка даст сыграть футболистам, обделенным практикой на старте чемпионата. Это значит, что настрой у гостей будет максимальным. И это плохая новость для хозяев. Очевидно, что на этой неделе для «Ахмат» важнее игра РПЛ с махачкалинским «Динамо». Соответственно, состав у Сторожука будет экспериментальным. Но подбор исполнителей в наступательной линии позволяет грозненцам понадеяться хотя бы на один гол. Тем более соперник в пяти последних матчах, включая товарищеские, неизменно пропускал и забивал. А коэффициент на ОЗ в FONBET весьма неплохой - 1.87.