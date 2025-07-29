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28 июля 15:26ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Ахмат — Зенит, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Питерцы никак не сыграют на ноль в защите
Валентин Васильев

В прошлом розыгрыше FONBET Кубка России «Зенит» даже не добрался до суперфинала. В новом сезоне питерцы намерены наверстать упущенное в обоих национальных турнирах. Очередной поход за трофеем сине-бело-голубые начинают в Грозном. Прикинем шансы сторон в этом противостоянии.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

30.07.2025, Ср

20:45 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 5.10

Х - 4.00

П2 - 1.65

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 1-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»8122336-76
«Зенит»2312876-36

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

20.07.2025«Ахмат»

0:2

«Рубин»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат»

Товарищеский матч

31.05.2025«Ахмат»

2:0

«Урал»

Стыковые матчи

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

13.07.2025«Зенит»

7:1

«Воеводина»

Товарищеский матч

09.07.2025«Зенит»

5:2

«Сьон»

Товарищеский матч

06.07.2025«Зенит»

1:2

«Балтика»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

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В Санкт-Петербурге остались крайне недовольны отсутствием трофеев у «Зенита» к 100-летнему юбилею клуба. Так что в новый сезон команда Сергея Семака вошла с реваншистскими настроениями. Расслабленности и недооценке соперника больше вроде бы нет места. Но и слаженной комбинационной игры пока у сине-бело-голубых не прослеживается. Отсюда и проблемы с набором очков. «Ростов» на своем поле «Зенит» дожал, а вот в Казани упустил победу, ведя в счете в два мяча. 

В Кубке посреди недели Семак наверняка даст сыграть футболистам, обделенным практикой на старте чемпионата. Это значит, что настрой у гостей будет максимальным. И это плохая новость для хозяев. Очевидно, что на этой неделе для «Ахмат» важнее игра РПЛ с махачкалинским «Динамо». Соответственно, состав у Сторожука будет экспериментальным. Но подбор исполнителей в наступательной линии позволяет грозненцам понадеяться хотя бы на один гол. Тем более соперник в пяти последних матчах, включая товарищеские, неизменно пропускал и забивал. А коэффициент на ОЗ в FONBET весьма неплохой - 1.87.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Грозном покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ахмат»: нет

«Зенит»: Луис Энрике, Зделар, Караваев, Москвичев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Зенит»:

Позиция«Ахмат»«Зенит»Позиция
Вратарь88. Шелия16. АдамовВратарь
Защитник40. Уциев23. АдамовЗащитник
Защитник5. Шатара28. АлипЗащитник
Защитник6. Сидоров57. ЛобовЗащитник
Защитник55. Тодорович66. ВегаЗащитник
Полузащитник18. Камилов4. ГоршковПолузащитник
Полузащитник 14. Талал21. ЕрохинПолузащитник 
Полузащитник70. Гаджиев51. ШиловПолузащитник
Полузащитник20. Самородов11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий9. Мансилья32. ЛусианоНападающий
Нападающий77. Мелкадзе7. СоболевНападающий
Главный тренерАлександр СторожукСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Успех хозяев поля сулит беттору, поставившему на них, более чем пятикратный выигрыш. Коэффициент на фаворита составляет 1.65. При ничьей FONBET умножит номинал соответствующей ставки на четыре.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ахмат» – «Зенит»?

Питерцы выиграли у грозненцев восемь последних матчей (один - по пенальти). Понятно, что им и отдают предпочтение эксперты.

Где смотреть бесплатно матч «Ахмат» – «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в Грозном в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Зенит»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена» или на билетных онлайн-ресурсах.

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