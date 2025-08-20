Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 августа 18:06ГлавнаяНовости

«Поверил, что все будет хорошо, после первой игры». Игорь Акинфеев рассказал о ЧМ-2018 в подкасте «PARI c Ларионовым»

Незабываемое время
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Это первый выпуск с героем, который не связан с хоккеем. Видеоанонс доступен по ссылке.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Акинфеев — шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка страны. Всю клубную карьеру он проводит с ЦСКА, вместе с армейским клубом выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Кроме того, в сборной России голкипер стал бронзовым призером Евро-2008.

«Человек, который установил высокие стандарты игры. Человек, который по-прежнему является лидером команды ЦСКА. Человек, который ставит перед собой высокие цели», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы «Профессор» затронул тему ЧМ-2018, где сборная России с Акинфеевым в воротах дошла до четвертьфинала. 

«Мы все очень хорошо друг друга знали, общались. И команда действительно была хорошая по именам, по оснащенности. Мы понимали, что приближается праздник. Стадионы, болельщики… Весь мир приехал! Действительно классно было в Москве и в других городах», — вспомнил Акинфеев.

Кроме того, вратарь рассказал, когда поверил в успех той команды.

«Честно, я поверил, что все будет хорошо, после первой игры. Где-то кто-то сказал, что Саудовская Аравия на тот момент три года не проигрывала никому. Я думаю: «Так, ну должно же повезти нам». Когда сам матч начался, когда первый гол, второй, третий… Я действительно понял, что команда может выстрелить на этом турнире. Даже не выстрелить, а выйти из группы хотя бы впервые за, как я люблю говорить, 150 тысяч лет. И, наверное, я выдохнул после первой игры», — отметил Игорь Акинфеев.

Ранее по теме:«Только с годами ты понимаешь, какую трудную профессию выбрал». Игорь Акинфеев стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Поверил, что все будет хорошо, после первой игры». Игорь Акинфеев рассказал о ЧМ-2018 в подкасте «PARI c Ларионовым»
«Поверил, что все будет хорошо, после первой игры». Игорь Акинфеев рассказал о ЧМ-2018 в подкасте «PARI c Ларионовым»
Новости
PARI: Virtus.pro не сможет остановить PARIVISION в групповом этапе FISSURE Universe по Dota 2
PARI: Virtus.pro не сможет остановить PARIVISION в групповом этапе FISSURE Universe по Dota 2
Новости
Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 
Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Селтика» с «Кайратом» в ЛЧ 
Новости
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI
Новости
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Клиент PARI выиграл 9 000 000 рублей благодаря голу «Локомотива» в конце матча с «Балтикой»
Новости
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Третья неделя на FONBASE: гастро-шоу с Акинфеевым и другие активности
Новости
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Нижегородское «Торпедо» презентует состав на сезон 2025/26 на «ПАРИ ФЕСТе»
Новости
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
StRoGo и Buster примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE
Новости
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
300 000 рублей поставил клиент PARI на победу «Реала» над «Осасуной» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Клиент PARI поставил 7 000 000 рублей на матч PARIVISION и Team Liquid на FISSURE Universe по Dota 2
Новости

Новое

Читать все новости