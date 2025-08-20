«Поверил, что все будет хорошо, после первой игры». Игорь Акинфеев рассказал о ЧМ-2018 в подкасте «PARI c Ларионовым»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Это первый выпуск с героем, который не связан с хоккеем. Видеоанонс доступен по ссылке.

Акинфеев — шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка страны. Всю клубную карьеру он проводит с ЦСКА, вместе с армейским клубом выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Кроме того, в сборной России голкипер стал бронзовым призером Евро-2008.

«Человек, который установил высокие стандарты игры. Человек, который по-прежнему является лидером команды ЦСКА. Человек, который ставит перед собой высокие цели», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы «Профессор» затронул тему ЧМ-2018, где сборная России с Акинфеевым в воротах дошла до четвертьфинала.

«Мы все очень хорошо друг друга знали, общались. И команда действительно была хорошая по именам, по оснащенности. Мы понимали, что приближается праздник. Стадионы, болельщики… Весь мир приехал! Действительно классно было в Москве и в других городах», — вспомнил Акинфеев.

Кроме того, вратарь рассказал, когда поверил в успех той команды.