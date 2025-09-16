Клиенты PARI не сомневаются в победе «Локомотива» над «Акроном» в Кубке России

16 сентября в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Акрон» примет московский «Локомотив». Игра начнется в 18:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей в основное время можно за 1.95, что соответствует примерно 51% вероятности. Триумф «Акрона» котируется за 3.40 (около 28%). Ничья в основное время оценивается в 4.40 (примерно 21%).

На победу москвичей с учетом возможной серии пенальти можно поставить за 1.58. Если же сильнее окажется клуб из Самарской области, сыграет ставка за 2.40.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу команды Михаила Галактионова приходится около 89% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 10% сделано на ничью, еще приблизительно 1% — на «Акрон». На рынке итоговой победы соотношение 98% на 2% в пользу столичного клуба.

По оценкам аналитиков игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.57. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.40.

Самый вероятный исход основного времени матча — результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Победу «Локомотива» 2:1 оценили в 8.50, а если команда Михаила Галактионова победит с минимальным счетом, сыграет ставка за 9.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 55.10 и включил в него пари на ТБ 3 гола. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.97. В случае успеха чистый выигрыш составит 5 410 000 рублей.

«Локомотив» после трех туров занимает второе место в группе D Кубка России, набрав 6 очков. Команда одержала победы над «Балтикой» и «Акроном» и проиграла лидеру группы — ЦСКА. В последних пяти матчах во всех турнирах команда Михаила Галактионова ни разу не проиграла, четырежды сыграв вничью. «Локо» входит в топ-5 претендентов на победу в Кубке России. Поставить на итоговый успех команды можно с коэффициентом 10.00, а на первое место в квартете предлагают котировку 2.45.

«Акрон» на групповом этапе победил «Балтику» в основное время и ЦСКА в серии пенальти, у команды пять очков. Команда Заура Тедеева проиграла последние пять матчей во всех турнирах . Шансы клуба из Самарской области выиграть квартет оценили в 8.00, а если «Акрон» займёт 1 или 2 место в группе D, сыграет ставка за 2.75.

Команды уже встречались между собой в рамках Кубка России. На своем поле сильнее был «Локомотив», игра завершилась со счётом 2:0.