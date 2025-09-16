Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 сентября 14:00ГлавнаяНовости

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Локомотива» над «Акроном» в Кубке России

Первый матч команд в этом турнире завершился победой москвичей
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

16 сентября в матче 4-го тура группового этапа Кубка России «Акрон» примет московский «Локомотив». Игра начнется в 18:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Локомотив» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей в основное время можно за 1.95, что соответствует примерно 51% вероятности. Триумф «Акрона» котируется за 3.40 (около 28%). Ничья в основное время оценивается в 4.40 (примерно 21%).

На победу москвичей с учетом возможной серии пенальти можно поставить за 1.58. Если же сильнее окажется клуб из Самарской области, сыграет ставка за 2.40.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу команды Михаила Галактионова приходится около 89% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 10% сделано на ничью, еще приблизительно 1% — на «Акрон». На рынке итоговой победы соотношение 98% на 2% в пользу столичного клуба.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

По оценкам аналитиков игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.57. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.40.

Самый вероятный исход основного времени матча — результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Победу «Локомотива» 2:1 оценили в 8.50, а если команда Михаила Галактионова победит с минимальным счетом, сыграет ставка за 9.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 55.10 и включил в него пари на ТБ 3 гола. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.97. В случае успеха чистый выигрыш составит 5 410 000 рублей.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «АКРОН» — «ЛОКОМОТИВ»

«Локомотив» после трех туров занимает второе место в группе D Кубка России, набрав 6 очков. Команда одержала победы над «Балтикой» и «Акроном» и проиграла лидеру группы — ЦСКА. В последних пяти матчах во всех турнирах команда Михаила Галактионова ни разу не проиграла, четырежды сыграв вничью. «Локо» входит в топ-5 претендентов на победу в Кубке России. Поставить на итоговый успех команды можно с коэффициентом 10.00, а на первое место в квартете предлагают котировку 2.45.

«Акрон» на групповом этапе победил «Балтику» в основное время и ЦСКА в серии пенальти, у команды пять очков. Команда Заура Тедеева проиграла последние пять матчей во всех турнирах . Шансы клуба из Самарской области выиграть квартет оценили в 8.00, а если «Акрон» займёт 1 или 2 место в группе D, сыграет ставка за 2.75.

Команды уже встречались между собой в рамках Кубка России. На своем поле сильнее был «Локомотив», игра завершилась со счётом 2:0.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Новости
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Локомотива» над «Акроном» в Кубке России
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Локомотива» над «Акроном» в Кубке России
Новости
Букмекерская компания PARI запускает петицию за номинацию Ильи Сафронова на «Золотой мяч»
Букмекерская компания PARI запускает петицию за номинацию Ильи Сафронова на «Золотой мяч»
Новости
Овечкин открывает секреты своей подготовки
Овечкин открывает секреты своей подготовки
Новости
Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET
Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET
Новости
Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Новости
Теннис, Кубок Билли Джин Кинг 2025 года: участники финалов, составы, коэффициенты
Теннис, Кубок Билли Джин Кинг 2025 года: участники финалов, составы, коэффициенты
Новости
Клиенты PARI ставят на «Автомобилист» в матче КХЛ против «Салавата Юлаева»
Клиенты PARI ставят на «Автомобилист» в матче КХЛ против «Салавата Юлаева»
Новости
PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
Новости

Новое