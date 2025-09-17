Акрон - Локомотив, 16 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе стартует второй круг группового турнира FONBET Кубка России по футболу. На первый игровой день, 16 сентября, запланировано три матча. Столичный «Локомотив» гостит у «Акрона». Рассказываем, чего ждать от этого противостояния любителям ставок.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 4-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|1
|3
|6-10
|«Локомотив»
|3
|1
|1
|10-6
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|07.09.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
2:3
«Локомотив»
Товарищеский матч
|31.08.2025
|«Локомотив»
2:2
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
После трех туров соперников разделяет всего одно очко.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|Акрон
|3
|1
|1
|1
|3-4
|5
|Балтика
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
После трех туров только ЦСКА сохраняет ноль в графе «Поражения» в группе D, хотя в серии пенальти армейцы тоже уступали - как раз «Акрону» в Самаре. В этой компании три клуба примерно в равной степени претендуют на продолжение борьбы в плей-офф Пути РПЛ - только «Балтика», похоже, не преследует во втором по значимости национальном турнире конкретных задач. С нулем очков после первого круга даже на переход в нижнюю половину сетки с третьего места рассчитывать проблематично.
Команда Заура Тедеева остро нуждается в победе не столько даже из турнирных соображений, сколько для поднятия морального духа в коллективе. После пяти поражений подряд психологическое состояние футболистов явно оставляет желать лучшего.
Логично ожидать от хозяев активной игровой позиции. «Локо» тоже в защите сидеть не станет. Обе команды редко играют на ноль и в атаке, и в обороне. У хозяев за 10 матчей набралось семь игр с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Полагаем, что и в очной встрече они обменяются голами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из-за Самары пройдет на общедоступном канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: Хосонов, Беншимол (оба - травмы), Эшковал, Марадишвили (оба - травмы)
«Локомотив»: Пиняев (травма), Батраков (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|78. Васютин
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|77. Савичев
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|24. Неделчару
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|21. Фернандес
|2. Рамирес
|Защитник
|Полузащитник
|15. Лончар
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Джурасович
|90. Годяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Джаковац
|25. Пруцев
|Полузащитник
|Полузащитник
|71. Пестряков
|99. Мялковский
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Болдырев
|14. Салтыков
|Полузащитник
|Нападающий
|90. Морозов
|8. Сарвели
|Нападающий
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 1.85 на успех столичного клуба по итогам 90 минут игрового времени и ровно в два раза выше - на победу тольяттинцев. Самое интересное предложение среди базовых исходов сделано на ничью - 4.05.
🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Удачная ставка на 1:1 обещает беттору в FONBET восьмикратный выигрыш относительно номинала ставки.
Встречу в Самаре можно посмотреть без оплаты на федеральном канале «Матч ТВ».
Заур Тедеев не задействует своего самого звездного ветерана в кубковых матчах. Видимо, тренер даст Дзюбе отдохнуть и на этот раз.
Приобрести билет на матч можно на официальном сайте тольяттинского клуба. Цены начинаются с 490 рублей. Fan ID в Кубке не требуется.