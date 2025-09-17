Ведомости
Акрон - Локомотив, 16 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Хозяевам победа нужнее?
Валентин Васильев

На этой неделе стартует второй круг группового турнира FONBET Кубка России по футболу. На первый игровой день, 16 сентября, запланировано три матча. Столичный «Локомотив» гостит у «Акрона». Рассказываем, чего ждать от этого противостояния любителям ставок.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

16.09.2025, Вт

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 3.70

Х - 4.05

П2 - 1.85

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 4-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не назначены

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон» 1136-10
«Локомотив»31110-6

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

07.09.2025«Торпедо-БелАЗ»

2:3

«Локомотив»

Товарищеский матч

31.08.2025«Локомотив»

2:2

«Крылья Советов»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

После трех туров соперников разделяет всего одно очко.

КомандыИВНПМО
ЦСКА32105-27
Локомотив32015-26
Акрон31113-45
Балтика30031-60

После трех туров только ЦСКА сохраняет ноль в графе «Поражения» в группе D, хотя в серии пенальти армейцы тоже уступали - как раз «Акрону» в Самаре. В этой компании три клуба примерно в равной степени претендуют на продолжение борьбы в плей-офф Пути РПЛ - только «Балтика», похоже, не преследует во втором по значимости национальном турнире конкретных задач. С нулем очков после первого круга даже на переход в нижнюю половину сетки с третьего места рассчитывать проблематично. 

Команда Заура Тедеева остро нуждается в победе не столько даже из турнирных соображений, сколько для поднятия морального духа в коллективе. После пяти поражений подряд психологическое состояние футболистов явно оставляет желать лучшего.

Логично ожидать от хозяев активной игровой позиции. «Локо» тоже в защите сидеть не станет. Обе команды редко играют на ноль и в атаке, и в обороне. У хозяев за 10 матчей набралось семь игр с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Полагаем, что и в очной встрече они обменяются голами. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Прямой эфир из-за Самары пройдет на общедоступном канале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Потери

«Акрон»: Хосонов, Беншимол (оба - травмы), Эшковал, Марадишвили (оба - травмы) 

«Локомотив»: Пиняев (травма), Батраков (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Локомотив»:

Позиция«Акрон»«Локомотив»Позиция
Вратарь78. Васютин22. ЛантратовВратарь
Защитник77. Савичев24. НенаховЗащитник
Защитник86. Агапов5. НьямсиЗащитник
Защитник24. Неделчару85. МорозовЗащитник
Защитник21. Фернандес2. РамиресЗащитник
Полузащитник15. Лончар94. ТимофеевПолузащитник
Полузащитник 5. Джурасович90. ГодяевПолузащитник 
Полузащитник35. Джаковац25. ПруцевПолузащитник
Полузащитник71. Пестряков99. МялковскийПолузащитник
Полузащитник91. Болдырев14. СалтыковПолузащитник
Нападающий90. Морозов8. СарвелиНападающий
Главный тренерЗаур ТедеевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 1.85 на успех столичного клуба по итогам 90 минут игрового времени и ровно в два раза выше - на победу тольяттинцев. Самое интересное предложение среди базовых исходов сделано на ничью - 4.05.

🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET

С каким счетом завершится матч «Акрон» - «Локомотив»?

Удачная ставка на 1:1 обещает беттору в FONBET восьмикратный выигрыш относительно номинала ставки. 

Где смотреть бесплатно матч «Акрон» - «Локомотив»?

Встречу в Самаре можно посмотреть без оплаты на федеральном канале «Матч ТВ».

Дзюба будет играть?

Заур Тедеев не задействует своего самого звездного ветерана в кубковых матчах. Видимо, тренер даст Дзюбе отдохнуть и на этот раз. 

Где купить билеты на матч «Акрон» - «Локомотив»?

Приобрести билет на матч можно на официальном сайте тольяттинского клуба. Цены начинаются с 490 рублей. Fan ID в Кубке не требуется. 

