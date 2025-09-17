Акрон - Локомотив, 16 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

После трех туров только ЦСКА сохраняет ноль в графе «Поражения» в группе D, хотя в серии пенальти армейцы тоже уступали - как раз «Акрону» в Самаре. В этой компании три клуба примерно в равной степени претендуют на продолжение борьбы в плей-офф Пути РПЛ - только «Балтика», похоже, не преследует во втором по значимости национальном турнире конкретных задач. С нулем очков после первого круга даже на переход в нижнюю половину сетки с третьего места рассчитывать проблематично.

Команда Заура Тедеева остро нуждается в победе не столько даже из турнирных соображений, сколько для поднятия морального духа в коллективе. После пяти поражений подряд психологическое состояние футболистов явно оставляет желать лучшего.

Логично ожидать от хозяев активной игровой позиции. «Локо» тоже в защите сидеть не станет. Обе команды редко играют на ноль и в атаке, и в обороне. У хозяев за 10 матчей набралось семь игр с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Полагаем, что и в очной встрече они обменяются голами.